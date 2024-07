Negocios locales se quejan de la ‘invasión’ de tiendas chinas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de Comercio admite que, si hay afectaciones en el comercio local, con la “invasión” de tiendas chinas en Ciudad Victoria, debido a que hay una competencia desleal, al vender todo tipo de productos a precios más bajos, pero sin emitir comprobantes fiscales, situación que debe ser investigada.

Greyci Ethel Robles Barajas presidente del comercio organizado de la capital del estado dijo si tenemos que estar monitoreando que sea parejo para los comercios en cuanto al trato fiscal que se les da, y es que tenemos que evitar que las tiendas chinas que están llegando quiebren al comercio local de Victoria.

Insistió en que las tiendas chinas son una competencia desleal y están afectando las ventas del comercio local que, aunque, no se conoce el porcentaje en que han ácido las ventas, si es preocupante para los socios que se dicen impactados con estos negocios de origen chino donde no dan factura, por eso la necesidad de que se revise el cómo están trabajando, luego de que en los comercios locales se da nota o factura cuando en esos no, y eso es lo que hace el comercio formal.

Se está haciendo un análisis sobre la “invasión” de tiendas chinas en Ciudad Victoria ya que se han originado quejas de afiliados a la CANACO debido a que tienen precios muy baratos vendiendo de todo, provocando les bajen las ventas y aunque los dos son formales, los afiliados a la cámara si dan factura, se puede pagar con tarjeta sin el cobro de comisión mientras que en las tiendas nuevas el pago es en efectivo, no dan factura ni nota.

Reconoció que es necesario dar una repasada de cómo están funcionando las tiendas chinas que han aparecido en toda la ciudad, platicar con el ayuntamiento porque son quienes están otorgando esos permisos, porque no es una tienda son varias con el mismo giro, donde se forman filas impresionantes de consumidores que pretenden entrar, ya que todo lo que se vende es al mayoreo, se debe dialogar con las autoridades para que precisen cuales son los permisos, y ante el SAT por el tema de que no dan factura.

Por Salvador Valadez C.