Ninel Conde desata críticas por supuestos arreglos estéticos; así fue captada en un restaurante

MÉXICO.- Ninel Conde desató una ola de críticas recientemente, luego de ser captada en el restaurante ‘Fuego Lento’ de Miami. La actriz mexicana acompañó a su amigo Carlos Aydan a comer, por lo que se tomaron varias fotos y videos juntos, los cuales fueron publicados en redes sociales.

Ninel Conde publicó varias historias de Instagram, en donde lució con exceso de bótox y una nariz sumamente respingada. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales, comentando que lucía irreconocible y que había abusado de los arreglos estéticos.

Las imágenes fueron retomadas por la cuenta Reina Venenosa, uno de los Instagram especializados en espectáculos: “Jajajaja son bien quién sabe como. En el Instagram de Ninel, le están preguntando qué se hizo. Así son las artistas de hoy que se ponen madre y media en la cara”.

Ninel Conde desata críticas por supuestos arreglos estéticos

El presentador de Telemundo Carlos Adyan también publicó algunas fotos de la comida con Ninel Conde, en donde ‘El Bombón Asesino’ posó con un diminuto vestido blanco repleto con flores rojas. La caja de comentarios se llenó con contundentes comentarios, preguntándole a la famosa por su apariencia.

“Ella dirá que es bullying, ¿pero nadie de su familia le dice la verdad? Dios mío, como se desfiguró su rostro y encimas se pone filtros”, “¿Quién es ella?”, “¿Ella es Ninel Conde?”, “Se hizo tanta cosa que ni queda rastro de ella” y “No la reconocí, qué se hizo en la cara”, escribieron los usuarios de las redes sociales.

Ninel Conde no ha respondido a las críticas, pero dejó este comentario debajo del post de su amigo Carlos Aydan: “Amo verte feliz y exitoso, sabes que te amo hermanito”, escribió la ex intérprete de ‘Alma Rey’ en Rebelde, quien hizo caso omiso de las críticas a su apariencia. Y es que, hasta el momento, la famosa no ha revelado si se sometió a algunos arreglos estéticos en el rostro.

CON INFORMACIÓN DE FAMA