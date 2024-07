Te decimos cuándo empieza y dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2024

CIUDAD DE MÉXICO.-La Leagues Cup 2024 comenzará su cuarta edición esta misma semana. Aunque es la cuarta vez que se disputa este torneo entre la Liga MX y la MLS, será apenas la segunda ocasión con carácter oficial. Esta competencia también es parte del proceso de clasificación para la Concacaf Champions Cup 2025, por eso vale la pena conocer cómo se jugará y dónde ver los partidos.

FORMATO Y REGLAS DE LA LEAGUES CUP 2024

En esta edición de la Leagues Cup participarán 47 equipos en total: 18 de la Liga MX y 29 de la MLS, incluidos los equipos canadienses que compiten en dicha liga.

Los clubes se organizarán en 15 grupos de 3 equipos cada uno; ocho grupos pertenecen a la Zona Oeste y los siete restantes a la Zona Este. Los campeones de cada liga (América de la Liga MX y Columbus Crew de la MLS) no jugarán la fase de grupos y comenzarán su participación en los dieciseisavos de final.

