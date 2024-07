Supuestas momias alienígenas de Maussan tienen huellas ‘no humanas’

MÉXICO.- Fue el año pasado cuando Jaime Maussan sorprendió al mundo al presentar en el Congreso de México una serie de supuestas momias extraterrestres halladas en Perú, y aunque se comprobó que estos 3 primeros especímenes no eran más que una especie de muñecos artesanales y que incluso se inició una disputa legal con autoridades peruanas, el investigador no se dio por vencido, aun cuando la NASA también cuestionó el origen de los cuerpos.

En marzo de este año, Maussan volvió a presentar otras momias descubiertas también en Perú, sin embargo, en esta ocasión en experto en el fenómeno ovni se dispuso a comprobar que se trataba de algo “no humano” y se dio a la tarea de comprobar sus hipótesis con la ayuda de un equipo de expertos internacionales.

Ahora, los resultados de esos análisis han sido revelados demostrando algo inquietante y que tal vez Jaime Maussan no está de todo equivocado al asegurar que en efecto se trata de especímenes que no pertenecen a la raza humana.

Según una investigación seguida de cerca por el medio británico Daily Mail, los expertos están tratando de resolver un misterio fascinante. Se descubrió que las “momias extraterrestres” humanoides de tres dedos encontradas en Perú el año pasado tienen huellas dactilares “rectas” que no se parecen a las de los humanos.

Joshua McDowell, ex fiscal de Colorado y ahora abogado defensor, examinó uno de estos cuerpos extraños llamado “María”, junto con tres médicos forenses independientes de Estados Unidos. Quedaron sorprendidos al descubrir que las huellas dactilares en estos cuerpos, que parecen ser de extraterrestres, están en líneas perfectamente rectas.

https://t.co/MMlQteNT1e

Interesting piece about the fingerprints of the #NazcaMummies

This is the mummy Maria (pictured). Her toes have a similar pattern-no loops, whorls or arches…just these nearly straight lines. pic.twitter.com/oo9xY30PIN

— McDowell Law Firm (@pikespeaklaw) July 23, 2024