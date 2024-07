Atiende Cruz Roja cada vez más pacientes crónicos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el día a día de la Cruz Roja Zona Sur, más del 60 por ciento de los servicios son para auxiliar a personas con malestar asociado a padecimientos crónico degenerativos.

Julio Castro, coordinador de socorros en la región informó que aumenta mucho la demanda de atención prehospitalaria, incluso por encima de situaciones de emergencia,

“Entendiendo 25 servicios de emergencia de los cuales de estos 25 te estoy hablando que alrededor de 10 o 15 son personas con enfermedades crónicas”, dijo.

De acuerdo con los datos de instituciones de salud federales, comentó, que un amplio porcentaje de la población desconoce que padece una enfermedad de este tipo.

“El 25% no se cuida, debido a que no no siente que esté mal, estamos hablando que el 75% de la población con hipertensión o con diabetes anda por ahí sin llevar un tratamiento adecuado y tarde o temprano van a hacer parte de una emergencia médica”, dijo.

El jefe de socorros, recomendó a la ciudadanía que acuda regularmente a realizarse un chequeo para cuidar su estado de salud.

“Al tener alguna de estas enfermedades entonces ¿cuál es el consejo?, pues un monitoreo médico anual si no sabemos que tenemos alguna enfermedad y una vez que tenemos ya un diagnóstico pues llevar un monitoreo médico mensualmente y más aparte el tratamiento al pie de la letra como lo indica el médico para poder llevar un estilo de vida de lo más normal posible no y no tener algún estrago con el tiempo”, dijo.

