El verde abandona a la chiquillada

En Tamaulipas, el partido del Tucán, ha dejado de ser parte de la “chiquillada” de los partidos políticos, ya creció y será una amenaza política para las próximas elecciones.

El PVEM será una oferta política para las boletas del 2027 que se estarán jugando la renovación de las 43 alcaldías y el Congreso local.

La muerte del PRD, el hecho de que esté a punto de desaparecer el Partido Revolucionario Institucional ( PRI) y el declive del PAN han sido aprovechado por los niños verde de Tamaulipas.

Hoy los “green” han superado al inútil del Partido del Trabajo en la entidad, han logrado que la raza los tome en serio.

La llegada de Manuel Muñoz Cano fue el inicio de esta nueva etapa que está viviendo “El Verde” en el estado, pues se puso a trabajar y a renovar cada una de las estructuras.

Manuel agarró la escoba y el trapeador, dio una buena “chaineada” al partido, prácticamente sacó a todos aquellos que le hicieron mucho mal al Partido Verde de Tamaulipas y dejó a los que realmente trabajaron y dieron resultados.

Y la invitación que Manuel Muñoz Cano le hizo, ni más ni menos, que a su “amigo 8” , el “güerito consentido”, Geño Hernández como candidato al Senado de la República.

Se la jugaron con esta decisión, pues se trata de un ex mandatario que tuvo problemas legales, que los resolvió y que la neta fue una de los jefes del ejecutivo estatal de Tamaulipas más querido y apreciado por la raza, y esta jugada los reposicionó.

Todo mundo pensaría que se perdió, pero en realidad, ganaron mucho, por que posicionaron al Verde en la boleta, y Geño hizo una excelente campaña, donde revivió a miles de dinosaurios priistas que fueron alcaldes y funcionarios durante su sexenio.

La neta, daban miedo, ver a tanto Dino juntos, pero en su momento fueron rostros de triunfos electorales y que algunos, van a volver a intentar regresar en el poder en el 2027.

Hace unos días tuvieron su primer Plenaria Estatal del Verde Tamaulipas, donde presumieron sus números y sus resultados en el 2024: Un 173% en relación al proceso del 2021, y va por más para el 2027.

Más de 250 militantes de todos los municipios del Estado, incluyendo legisladores, alcaldes, síndicos, regidores, se dieron cita en esta reunión.

El cierre del evento estuvo a cargo de Eugenio Hernández Flores, recientemente nombrado Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, esto fortalece al ex mandatario como un cuadro importante en este partido.

En la zona sur de Tamaulipas tendrán sus representantes en el Cabildo de los municipios, algo que ya tenían perdido.

Y están al frente de los Comités locales: José Luis Hinojosa, en Madero, un empresario restaurantero muy exitoso y ex regidor de la comuna, quien tiene más de 3 años haciendo un excelente trabajo.

En Tampico está el joven profesionista, Alejandro Covarrubias, y en Altamira Luis Márquez, quien se ganó su pase al Cabildo de la comuna, pues ha hecho buen

trabajo.

Por lo que no descarten que ellos quieren trazar la ruta y dejar atrás su etapa donde anduvieron de comparsas, paleros y arrastrados del sistema, ya se quieren cortar el cordón umbilical.

Los niños verdes andan muy chiflados y quieren hacer historia en el 2027, y no descarten que saquen un buen gallo para el 2028.

Por el momento es todo.

Bye …bye.

Por el momento es todos

Recuerda : ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO