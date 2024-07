Alarmante aumento de casos de Parvovirus en el Centro y Sur de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La epidemia de parvovirus, una grave enfermedad viral que afecta a los perros, ha sido confirmada en el centro y sur del estado de Tamaulipas.

Diferentes grupos de rescate animal en Victoria y la Dirección de Protección Animal de Tampico han alertado sobre un notable incremento de casos, por lo que hacen un llamado urgente a los dueños de perros para que extremen precauciones y tomen medidas preventivas.

Mia Fressy, una rescatista animal, señaló que diversos dueños de mascotas y médicos veterinarios han reportado un aumento significativo de casos de parvovirus. La enfermedad, conocida como gastroenteritis hemorrágica viral canina, puede ser mortal si el perro no está vacunado.

“Tengo quince días viendo publicaciones en redes sociales, platicando con algunos médicos de que les han llevado casos, yo creo que llevamos unos 20 o 25 casos de parvovirus y otros que no han sido comprobados porque la gente no le hace análisis a sus perros y prefieren no gastar”

Ante esta preocupante situación, la Dirección de Protección Animal de Tampico ha emitido varias recomendaciones para prevenir el contagio. Entre las medidas sugeridas, la vacunación de las mascotas es primordial.

“Atento aviso a toda la ciudadanía, debido al brote de parvovirus que en los últimos días se ha tenido en la zona, se les hace la recomendación de vacunar a sus mascotas para evitar el contagio”, mencionaron en un comunicado.

Además, las autoridades aconsejan evitar llevar a las mascotas a lugares donde puedan estar en contacto con perros no vacunados. “La principal forma de contagio es por contacto directo con animales infectados, a través de saliva, mordeduras, ingesta de alimentos o mediante el contacto con objetos contaminados”, explicaron.

La rescatista animal señala que es de vital importancia el mantener el esquema de vacunación de los cachorros ya que por ahorrarse unos cuantos pesos puede significar la muerte de la mascota.

“Recuerda que es importante llevar un control adecuado de vacunación, para prevenir enfermedades que puede contraer tu mascota comúnmente en la zona”.

El parvovirus es una enfermedad estacional, con mayor incidencia en épocas de calor y abundancia de moscas, como ocurre durante el verano. La rápida propagación de esta enfermedad ha encendido las alarmas entre los grupos de rescate animal y las autoridades de protección animal, quienes instan a la comunidad a ser responsables y tomar las medidas necesarias para proteger a sus mascotas.

La prevención y la vacunación son claves para frenar esta epidemia y asegurar el bienestar de los perros en Tamaulipas.

Por. Raúl Lopez García