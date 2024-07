Denuncian a asesores de ventas de autos por fraude

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por presunto fraude, el señor Jesús Rojas denunció a la empresa Emperium Tampico luego de dar un enganche de 42 mil pesos por una camioneta que ya había sido vendida.

Explicó que un asesor de ventas del negocio Alianza Nacional Multimarca, ubicado sobre avenida Hidalgo en la colonia Águila, le ofreció una camioneta tipo pickup para entrega inmediata.

Luego de dar un pago de 42 mil pesos, el asesor tardaba en contestar los mensajes, las llamadas no las atendía y cuando respondía le daba muchos pretextos, dijo Jesús Rojas.

Además, los pagos mensuales son de 14 mil pesos y debe pagar el primero de cada mes, pero no ha recibido ningún vehículo.

“La camioneta está facturada a otro nombre, me dicen que si cancelo el contrato no me van a dar nada de dinero, se va a perder automáticamente, me piden pagar cuatro mensualidad y ahora sí ya me la dan”.

El afectado, dijo que fue a la agencia Chevrolet para ver la camioneta seminueva que estaba en venta pero al preguntar, la agencia dijo que no colaboraba con esta financiera.

“Me dijeron (Alianza Nacional Multimarca) que ya la iban a adquirir, pero les dije que no es cierto, a ustedes no los conocen en seminuevos, así les dije. Fui a Chevrolet de avenida Hidalgo a preguntar y ellos no trabajan juntos”.

Comentó que encontró a estos asesores en redes sociales, pero después de que pagó se dio cuenta que hay decenas de personas que también fueron estafadas.

“Di con ellos por redes sociales, las fotos que suben las agencias y ellos las agarran en automático y las suben a su Facebook”.

Ahora espera que le devuelvan su dinero porque ya no quiere ningún vehículo luego de que han pasado más de dos semanas sin haber respuesta positiva.

Por. Javier Cortés