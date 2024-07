Pegan asaltos a gasolineros

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque en el año no son ‘muchos’ los asaltos que se han registrado en las estaciones de servicio de gasolina, el que se hayan registrado seis en el mes de julio, habla de un problema que está enfrentando el sector, dijo Manuel Corcuera Canseco.

El presidente de la Asociación Meta-40, dijo en entrevista con EXPRESO que, los asaltos denunciados en este año son 9, “no con violencia, pero básicamente con el uso de armas cortas, el mes de julio estuvo complicado con 6 asaltos solo ese mes”.

Reconoció que no habían tenido incidentes relevantes, sin embargo el mes pasado fue más la incidencia, “todos con un modo similar, personas que llegan en un carro armadas, piden el dinero y se lo llevan”.

En la última semana de robos, lograron la intervención de las autoridades de seguridad, por el reporte oportuno y se pudo localizar a los sujetos fuera de la ciudad, “eran personas que no eran de aquí”.

Advirtió que los empresarios gasolineros implementan acciones de seguridad y protección, “tratamos de tener a la mano procesos que puedan reprimir estas acciones, capacitamos al personal y los agentes de ventas en las estaciones no manejan altas cantidades de dinero en efectivo, además los consumidores optan por el pago con tarjeta.”

“Hay otras estrategias, para que ellos no manejen dinero que les puedan aceptar, por eso se da el caso de que los asaltantes agarran una ruta, van a una, se pasan a otra, van a 5 o 6 en una noche, muy difícil que la comunicación avance tan rápido”.

“Aunque si están usando los grupos de WhatsApp de alerta temprana, de los 9 asaltos 1 fue de día, el resto fue de noche, ya cuando hay menos movimiento”, dijo.

La mayoría de los asaltos, coinciden en avenidas de flujo relevante, “me magino que es porque se pueden escabullir rápido, pero también ha habido incidentes en el centro, incluso en la calle ocho”.

Sin embargo la mayoría son en la periferia, los libramientos, salidas a carreteras, en donde no hay tanta iluminación, “la iluminación siempre va a ser un disuasivo natural”.

Pese a los incidentes, las estaciones de servicio no ha dejado de operar por las noches, “porque teníamos una temporada prolongada si incidentes”, luego de esto se han acercado más a la autoridad y han tenido buena respuesta.

El indicador prorateado en los 12 meses no es alto, pero tener 6 incidentes en un mes, “si impacta”, en ese sentido pidió a los empresarios que sufren asaltos denunciar, porque sin denuncia no hay delito, y no pueden dejar crecer este ilícito, concluyó.

POR. NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA