Transportistas protestarán vs tránsitos corruptos de Nuevo León

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Debido a que los elementos de tránsito y vialidad de los diferentes municipios de Nuevo León pide “moche” de hasta 15 mil pesos, los transportistas de Altamira protestarán el próximo lunes en la ciudad de Monterrey.

El dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en Tamaulipas, Jesús López Sandoval, comentó que a veces les retienen hasta dos camiones al día, lo cual se convierte en cantidades difíciles de pagar.

“De cuota te piden 15 mil pesos, cantidades que no llevas de flete, entonces si te agarran dos unidades imagínate. No son multas, son moches los que tienes que dar y te amagan con hablarle a la grúa y te piden 30 o 40 mil pesos por llevarse el camión”, dijo.

“Tu me puedes restringir la entrada pero no me puedes prohibir que pase por la ciudad, dime por donde voy a pasar. Sino quieres que te traiga material ponme un centro de acopio o cierra tus fábricas”.

Se reunirán todos los delegados de la república mexicana y harán una protesta, la intención no es obstruir la vialidad para no afectar a terceras personas.

Mencionó que por cualquier mínimo detalle detienen a los operadores de camión para pedirles dinero.

“Por cualquier motivo, por circular, que nos falta esto, lo otro, cuando a nosotros nos regula la SCT, ellos no tienen porque regularnos”.

Asimismo, dijo que hicieron un desplegado en el periódico y el Gobernador de Nuevo León, Samuel García no dio la cara.

El municipio en donde la agrave está este asunto es en Apodaca, sin embargo, los demás municipio también son cómplices de esta situación.

Por Javier Cortés