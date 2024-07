Aumento sostenido de casos Covid-19

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los casos de Covid en Tamaulipas muestran un incremento sostenido en las últimas semanas, al llegar a 65, con 10 fallecimientos, dos de ellos ocurridos en el mes de julio.

La vacunación anticovid debe ser permanente en forma anual, dijo el especialista en salud pública, Santos Daniel Carmona Aguirre, “siempre será preferible vacunarse con reactivos que cuenten con mayor acreditación, sin embargo de no tener acceso a esas marcas, debe acudir a vacunarse con la que se ofrece en el sector salud o la del Bienestar”.

En entrevista con EXPRESO, reconoció que desde hace seis semanas hay un incremento en los casos de COVID-19 a nivel general, por lo que es importante mantener la inmunidad a través de la vacunación.

Sin embargo reconoció que la población ya no se hace el estudio para determinar si tiene COVID-19, porque ya consideran a la enfermedad de no alto impacto, las noticias de que están subiendo los casos ya no los impacta”.

En ese sentido advirtió que la población en general, debe considerar la aplicación de la vacuna por lo menos una vez al año, y si no está en condiciones de acudir a las farmacias para comprar las marcas Pfzier o Moderna, que acudan a los hospitales o centros de salud por la Abdala que es la que tiene en estok la federación.

Para tener acceso a la vacuna en una farmacia de Ciudad Victoria, hay que esperar a la temporada estacional de la COVID-19, es decir la temporada invernal o a partir del mes de octubre, así lo confirmó el operador de servicios de farmacias Benavides.

“En este momento no hay vacunas disponibles en ninguna de las sucursales, hay que esperar a la temporada de frio, porque es una vacuna que se estará aplicando solo en los meses de octubre o noviembre y hasta marzo del siguiente año”.

En la actualidad son Farmacias del Ahorro y Benavides las que tienen el permiso de la COFEPRIS para vender y aplicar la vacuna con las marcas Pfizer y Moderna, PUEX confirmó a este medio, que también tiene el permiso, pero no la tienen disponible en inventario.

La vacuna será de manejo estacional, es decir por temporada, debido al manejo extremo de temperaturas congelantes que requiere y del tiempo límite para la apertura del reactivo que por lo general es para 12 dosis, -luego de que se abre si no se aplican todas las dosis esta se debe desechar-.

Farmacias en algunas ciudades hicieron promociones el año pasado de aplicar 5 vacunas por el precio de 4, para no tener desperdicio de la vacuna.

LOS CASOS

En Tamaulipas el boletín epidemiológico estatal señala que de enero a la fecha se han registrado 65 casos de COVID-19 confirmados con prueba de laboratorio y las muertes registradas son 10, de estas 2 ocurrieron en el mes de julio.

Aunque las cifras no se comparan con las registradas durante los años de pandemia, está latente el riesgo de contagio, incluso algunos brotes como el ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, que provocó el contagio de 18 trabajadores.

La ciudad de Reynosa es la que tiene más casos y defunciones con 34 y 4 respectivamente, le sigue Tampico con 7 casos y 1 deceso, Madero tiene las mismas cifras 7 casos y 1 muerte, mientras que Altamira registra 6 casos.

Ciudad Victoria reporta 4 contagios sin defunciones, mientras que Mante, también tiene 4 casos y 1 deceso, Matamoros y Casas tienen 1 contagio y 1 defunción, Jaumave, Río Bravo y Miguel Alemán, tienen 1 caso confirmado.

De las 10 defunciones, 3 son casos de varones y 7 de mujeres, de las 2 muertes registradas en el mes de julio, 1 corresponde a una mujer de Reynosa de 18 años con antecedentes de tabaquismo, toxicomanía a la cocaína y alcoholismo inactivo y vacunación incompleta; el otro caso corresponde a una mujer de 62 años de Matamoros, con antecedentes de tabaquismo e hipertensión.

En abril se registraron 3 defunciones, corresponden a mujeres de 67, 20 y 56 años, la primera con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión, la segunda sin historial de vacunación y la tercera con obesidad y vacunación incompleta.

Durante el mes de febrero fueron reportados 3 fallecimientos, 1 hombre y dos mujeres; el varón de 65 años sin comorbilidades, la segunda defunción fue de una mujer de 92 años con hipertensión y la tercera víctima fue una mujer de 52 años con obesidad y vacunación incompleta.

Mientras que en enero fueron 2 defunciones, estas corresponden a hombres, 1 de 49 años con obesidad, diabetes mellitus e hipertensión y el otro sin antecedentes de comorbilidades.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón