El socio fundador

Cuentan con toda la intención de continuar con el programa de IMSS Bienestar del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, después que se ratificó el nombramiento de ZOÉ ROBLEDO, por parte de la presidenta electa, CLAUDIA SHEIMBAUM.

ZOÉ ROBLEDO es el director general del IMSS, cuando parecía que terminaba su responsabilidad, se llega la ratificación como miembro del gabinete ampliado.

Con su ratificación, vienen buenas expectativas para Tamaulipas, pues para nadie es desconocida su excelente relación con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, misma que mantienen desde que este último era el Presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República.

Tampoco es desconocida la magnífica relación que sostiene con el Secretario de Salud, VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO, que se manifiesta en los beneficios que llegaron para los trabajadores de la dependencia.

Sin lugar a dudas, el panorama es bueno para Tamaulipas, pues continuarán con la construcción y remodelación de los nuevos hospitales en la entidad, pero además se dio la basificación de casi mil trabajadores por parte del IMSS Bienestar.

Estos trabajadores de salud antes eran eventuales por contrato, pero ahora cuentan con una plaza laboral segura.

También se registra el mejoramiento del Hospital Carlos Canseco en Tampico, además hay un gran avance en los trabajos para concluir el Hospital General de Ciudad Madero, con todas las especificaciones y especialidades con que debe de contar, obra que fue abandonada y representó un gran negocio en el pasado.

Los planes para el presente año son ambiciosos en el sector salud, por ejemplo, en el nuevo hospital regional del ISSSTE Tampico, donde se contarán con 30 especialidades, garantizará el servicio a cerca de un millón de derechohabientes de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Este hospital ya cuenta con 600 empleados, se prevé contratar 900 más, por lo que a finales de noviembre saldrá una convocatoria para los médicos especialistas.

Respecto a la basificación del IMSS Bienestar se entregaron en un primer paquete casi mil plazas en las ciudades de Reynosa, Tampico y Victoria, entre los que destaca personal médico, de enfermería, paramédico, trabajadores sociales, psicólogos, estomatólogos, nutriólogos, laboratoristas, radiólogos y terapia física.

Por si fuera poco, con la ratificación de ZOÉ ROBLEDO también nos viene a demostrar la increíble habilidad y suerte que tiene BLADIMIR MARTÍNEZ RUIZ para saltar de un partido a otro, de un sexenio a otro y de su instinto de conservación.

Alguna vez, BLADIMIR nos contó sobre la habilidad que tienen las cucarachas para sobrevivir por varios días, aún sin tener la cabeza, como no desaparecieron ni siquiera con asteroides, ni guerras atómicas.

En ese sentido, nos decía que esa habilidad deben tener los políticos para sobrevivir aún si cabeza, pero en ese caso no es así, BLADIMIR si tiene cabeza y se llama ZOÉ ROBLEDO, quien es su jefe en la dirección general del IMSS.

BLADI es un sobreviviente transexenal, ahora tiene nuevamente la oportunidad de sobrevivir en el nuevo sexenio de CLAUDIA SHEIMBAUM, es un regalo que le cayó del cielo, aún que todo lo tenía fríamente calculado para sobrevivir como un experimentado y socio fundador del club del político cucaracha.

No cualquiera tiene esa capacidad, pero de esta manera se demuestra que los políticos tamaulipecos, aunque se prohíba la reelección siempre encontrarán la forma de mantenerse en el dulce calor presupuestal.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

