Turista es mordida por caballo de la guardia real y se desmaya en Reino Unido

LONDRES, REINO UNIDO.- Un caballo de la Guardia Real de Londres mordió a una mujer que se le acercó para tomarse una foto, frente a decenas de turistas en el Museo de la Guardia Real de Caballería, y le provocó un desmayo a ésta.

El animal era montado por un efectivo que custodiaba el recinto, quien nunca se bajó para brindar auxilio a la víctima (quien fue resguardada por civiles). En su defensa, al lado del caballo había un letrero de advertencia que la mujer ignoró.

El momento fue captado por testigos, quienes compartieron las imágenes por redes sociales, donde se volvieron virales. El video da cuenta de una fuerte mordida en el brazo a la mujer, quien visitó el museo el domingo 21 de julio.

Todo ocurrió en la entrada del museo, ubicado en el Horse Guards, un edificio histórico en Whitehall, al centro de Londres. La mujer sufrió la mordida y tardó uno o dos minutos en desmayarse, ante la mirada de otros visitantes

Tourist FAINTS after being bitten by a Kings Guard's Horse after she attempted to pose for a photo.

La mujer se recuperó minutos más tarde, una vez que había un oficial de policía en el lugar. No queda claro si ella decidió hacer el recorrido de todos modos, que incluye convivir con los equinos, y observar las labores del equipo de caballería.

Ella recibió auxilio de uno de los transeúntes, quien le limpió la herida con algodón, mientras el guardia real les decía que “buscaran ayuda”, según reportó The Sun.

Tourist, standing next to a warning sign, is bitten by the King's Guard's horse.

She eventually falls to the ground and is assisted by police.

Many who've known horses their entire lives have been bitten and never fainted.

