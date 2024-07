Checo Pérez termina en octavo, durante el GP de Bélgica; George Russell asegura el triunfo

MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio Pérez quedó fuera del podio en el Gran Premio de Bélgica al terminar en la octava posición, pese a que arrancó segundo. La escudería Mercedes hizo el 1-2 con George Russell y Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri fue tercero.

Checo perdió el segundo puesto desde la arrancada, en la cual se vio sorprendido por Lewis Hamilton que se mostró agresivo, y a partir de ese momento no tuvo el ritmo suficiente para tratar de pelear por el primer sitio.

El tapatío se fue desdibujando al grado de que su coequipero Max Verstappen que fue penalizado con 10 posiciones por cambios en su monoplaza y arrancó en la parte trasera, remontó posiciones y lo rebasó a la mitad de la competencia, para terminar quinto.

Plenty of battles in Spa 🇧🇪

Max worked his way up to P5 from P11, while Checo finished in P8 with the fastest lap 🙌

Result 🏁: RUS, HAM, PIA, LEC, Max 🫶, NOR, SAI, Checo 🫶, ALO, OCO#F1 || #BelgianGP pic.twitter.com/EKJ3qXdeWA

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 28, 2024