Francisco Cervantes: el hombre de los Ascensos

El Martes 25 de abril de 1961 nació en Tampico, Tamaulipas Francisco Cervantes Morales, hijo de Doña Flora, trabajadora del Gremio Unido de Alijadores y Don Rafael, empleado de PEMEX en la Refinería Madero. “Panchillo”, a base de esfuerzo, se convirtió en futbolista profesional, y no sólo eso, se volvió histórico, pues conquistó dos veces el Asenso a la Primera División, y fueron con los dos equipos tamaulipecos, los de sus amores, Correcaminos y la Jaiba Brava.

Amable, como siempre, recordó el proceso y detalles de lo ocurrido en esos dos momentos donde junto a sus compañeros y la gran afición “tocó el cielo”.

“Orgullosamente soy de la colonia del Golfo, de donde surgieron muchos deportistas, futbolistas a nivel profesional, basquetbolistas, beisbolistas, estoy muy orgulloso de de mis raíces, de mis padres, de los principios, los valores que me inculcaron”.

Por increíble que parezca, en su infancia tuvo pasión por otro deporte, el beisbol, pues “Por parte de mi mamá toda su familia vive en Estados Unidos y un tiempo estuvimos allá, así que lo que yo aprendí primero antes que que el fútbol fue el béisbol, mis primos jugaban fútbol americano”.

Al cumplir seis años de edad, regresó a vivir a la zona sur de Tamaulipas, “A un barrio precioso donde jugabas de todo en la placita Primero de Mayo, fue una niñez muy agradable, pasaba grandes momentos.

Llegó un momento donde tuvo que elegir si se inclinaba por el balompié o por el “Beis”, pues fue seleccionado para representar a su municipio en el Estatal que fue en Victoria, “En mi casa no había muchas posibilidades de de viajar, a mí me encantaba viajar y decidí inclinarme por el futbol”.

Sus primeras experiencias fueron en el amateur con el equipo “Del Golfo” y posteriormente pasaría al Mercedes, donde ya se entrenaba como si fuera un equipo profesional. Siguió participando en municipales y estatales, además del Nacional Benito Juárez donde destacó y se ganó su lugar en la Selección Mexicana que participaría en Canes, Francia en el torneo “Esperanzas de Toulon”.

A su regreso comenzaría a entrenar con la Jaiba Brava de Tampico, pero el destino y Don ‘Pepe’ Mansur, lo llevarían en 1981 a Ciudad Victoria para formar parte de Correcaminos de la Tercera División.

Volvió a la Jaiba y en ese momento la UAT conquistó el ascenso a la Segunda “A”, “Ahí es donde me vuelven a hablar y conocí a Enrique de la Garza Ferrer, siempre agradecido con él por todo lo que ha sido conmigo,

nos arreglamos rapidíto y de ahí me quedé hasta el 89 que me fui a Santo”

LA HISTÓRIA TEMPORADA 86-87

La 86-87 es la temporada más importante en la historia de Correcaminos, es donde se consigue el ascenso un éxito que el equipo de Victoria no ha podido repetir.

“En Correcaminos se había ido quedando una base de gente que se fue depurando, era una base con muchos jugadores locales, también gente como Pepe Treviño, Garibaldi, Rubén González, Sansinea, Javier Herrera, Agustín Gómez que se iba quedando una base y eso fue lo que lo que empezó generar y llega Héctor Hugo Eugui con una idea increíble, poniendo orden y sabiendo qué hacer con la pelota, en lo táctico era increíble lo que lo que hacía el señor”.

“Empiezan ahí situaciones de conflicto, el equipo ganaba 1-0, ganaba 2-1 y jugando muy bien, de hecho se va Héctor y estábamos en primer lugar, raro, entra Mansur y está de interino mientras llega Diego Malta, y ahí con con sus formas y todo eso, siempre respetando la base que venía manejándose y que Héctor había dejado, entonces sí, mucho del trabajo, del mérito del ascenso lo tiene Héctor”.

Cervantes se había lesionado, se le rompió el tendón de Aquiles, “Me dijeron si no estás bien, te vamos a operar y en ese tiempo pues te operaban con machete, así que prácticamente era retirarte o tardarte 2 años en en volver a jugar, me fui a Tampico a recuperar, regresé y yo tenía el deseo de que me volvieran a incluir en Correcaminos”, el cual entre ‘tirones’ y gracias al goleo, en la última jornada califica a la liguilla y continuó avanzando hasta llegar a la gran final contra los Gallos Blancos de Querétaro.

LA TRAGEDIA QUE DEJÓ ALGO POSITIVO

El diez de Mayo de 1987 los jugadores de Gallos Blancos de Queretaro emprendían su regreso al centro del país tras igualar sin goles contra Correcaminos en la final de ida, cuando sufrieron un lamentable accidente en medio de una tormenta y justo en el kilometro 67 de la carretera México-Matehuala, sufrirían una volcadura donde fallecieron tres jugadores.

“Fue lamentable, te das cuenta de la fragilidad de la vida, porque los saludaste, jugaste en contra horas antes, estabamos compartiendo la cancha. Lo siento que haya sido así, pero el accidente me da tiempo a que yo esté mejor físicamente, que mi tendón empiece a fortalecerse, el accidente fue algo malo, pero en esa parte a mí ayudó a que fuera recuperando”.

“El tendón se me inflamaba y el entrenador (Diego Malta), con el cual no tenía muy buena relación, me dijo que iba a jugar en Querétaro y sí, inicio en Querétaro ahí sí se me inflamó mucho el tendón, para mí desde ahí deberíamos de haber sido campeones, no se da, fue 1-1”.

De manera extraordinaria, la serie final se fue a un tercer encuentro para definir al ganador, ese duelo se disputaría nada más y nada menos que en el emblemático Estadio Azteca, donde unos meses antes Mariona había levantado la Copa del Mundo.

ANOTA EL GOL DEL ASCENSO EN EL AZTECA

En la final Cervantes alineó como titular, “Obviamente el Azteca siempre, siempre impone, siempre está esa parte bonita, pero por la adrenalina no importaba y comenzamos a buscar el campeonato, se desarrolla el partido y terminamos cero por cero, para llegar a los penales…”

El entrenador Diego Malta estaba en la grada, en la cancha quienes le asistía eran Jorge Rivera “El Negro” y Julio Morales “El Pestañas”,

“Vienen con la lista, nos reunimos y yo me vi como quinto tirador, dije ‘bueno, para bien o para mal voy a definir y se fue dando’.

“Estaba con muchos nervios, traía unos zapatos de aluminio y yo creo que se escuchaban mis nervios en todo el estadio. Pero conforme fue pasando la tanda me fui tranquilizando, de hecho los muchachos empezaban a decir ‘enano’ tú vas a definir’, por como se iba viendo la tanda de penales le dije, ‘Déjenme tranquilo, mi hija tenía tres tres meses de nacida, yo sólo pensaba en ella, ya cuando yo voy caminando para cobrar, tuve la tranquilidad de tener bien decidido a dónde lo iba a tirar, dije ahí donde el portero está parado se lo voy a tirar, yo creo que fue la mejor de decisión, nunca cambié”.

Pese a que el hecho fue hace 37 años, en su mente está intacto el momento, “Cuando estoy poniendo la pelota me dice el árbitro ‘va a ver señor que no hay quinto malo y obviamente lo anotas’ y lo anoté, fue una temporada muy difícil, complicada y con el entrenador yo tenía muchos problemas, pero al final se cumplió el objetivo”.

DESATARON LA LOCURA EN VICTORIA

Cervantes Morales explica que esa noche mientras cenaban, les dieron la noticia que en la capital de Tamaulipas se había desatado la euforia por el título, “Nosotros queríamos disfrutarlo, los medios en ese momento no te permitían mucho, al otro día viajamos a Tampico, ahí vi a mis papás, había gente en la cuesta Llera ya para venir acá, venían muy tranquilos acompañándonos”

“Yo creo que como unos 30 km más o menos se hizo un solo carril los que iban hacia Llera se hicieron a un lado y el autobús por el medio, algo precioso la verdad que hasta hoy recordarlo te hace emocionarte y ver tanta gente cuando entramos por ahí por el Santuario era impresionante”.

“Ya en Primera División jugábamos a las doce del día, desde en la mañana el estado ya estaba lleno, desde el día anterior ya había se quedaba a dormir ahí afuera, fue algo muy bonito me encantaría que volvieran esos tiempos, que Correcaminos estuviera en Primera División, ahí hay un camino que deberían de retomarlo y aquí hay jóvenes con talento”.

LOGRA SU SEGUNDO ASCENSO CON LA JAIBA BRAVA

Tras militar en el máximo circuito con Correcaminos y posteriormente con Santos, se abre una nueva oportunidad, en la Segunda División, pero en el equipo de la ciudad en donde nació e inició su trayectoria, la Jaiba Brava de Tampico Madero.

“Se arma la verdad un equipo de Primera División, era dirigido por José Luis Saldívar, de jugadores estuvo Javier Quintero un portero que que había estado en Monterrey en Tecos, Pancho Fernández que empezamos a jugar juntos ahí en Mercedes desde los 12 o 13 años, estaba Sergio Lira, Ricardo Moreno, Víctor Moreno, Héctor del Ángel , “Chiquilin Cabrera, René Mendieta, Salvador Vaca era un equipazo”.

La afición del sur de Tamaulipas se volcó en apoyo al equipo celeste, el Estadio Tamaulipas vivía grandes momentos, aunque regularmente “No se llenaba y no nos pagaban, nos decían que no había dinero y que la taquilla no daba, pero la verdad era un grupo muy unido, muy convencido y a pesar de todos esos problemas conseguimos el objetivo de ascender”.

¿DIRIGIRÍA AL CORRE O LA JAIBA?

Tras su retiro del futbol, Cervantes Morales se comenzó a preparar para ser entrenador y dirigió equipos de Tercera División en Tampico y Matamoros, además de ser auxiliar técnico del primer equipo de Correcaminos.

Al cuestionarle si tiene en mente volver para dirigir, expuso que “Me encantaría, por supuesto si algún día alguien me invitará, tengo la experiencia todavía me siento fuerte, me siento bien, como para poder poder hacerlo”.

Y es sincero al decir que “Ha cambiado mucho el fútbol, yo me considero muy cuadrado, yo no agarro dinero que no es mío, hoy le piden a los jugadores dinero para jugar, a mí no me pidieron dinero por jugar, todo fue en base al esfuerzo, al trabajo, la dedicación y hoy cambió”.

“Trabajo en Gobierno y mi nombre, lo que soy, mis hijos y los principios que me dieron mis padres, jamás los voy a traicionar, en el fútbol he dejado de estar precisamente porque yo no podría agarrar y pedirle un dinero a alguien y después exigirle, yo en esa parte no voy, hay una frase: ‘La mentira esclaviza la verdad libera’ y es mi forma de regirme en en todo”.

¿TAMPICO O VICTORIA?

“Hay gente que me dice que le voy a Tampico, y sí, disfruto estar en Tampico y deseo estar ahí, pero cuando regreso a Victoria mi deseo es estar aquí, entonces son mis dos amores”

