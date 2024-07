Jovencita descubre que su novio le fue infiel con su propia madre y los expone en plena fiesta

MÉXICO.- Es bien sabido que una de las leyes, no escritas, en la vida es la de no relacionarte sentimentalmente con la pareja de tus hermanos, hijos, madre ni de cualquier otra persona, sin embargo, esta idea no siempre es aplicada por todas las personas. Tal fue el caso de un hombre que engañó a su pareja con su propia suegra.

Y pese a que esta historia se intentó mantener en secreto por un tiempo, cuando la joven que descubrió la infidelidad por parte de su madre y su novio decidió exponerlos en plena una fiesta de cumpleaños.

Además, los grabó y más tarde subió el video a internet con el objetivo de mostrar la traición que había recibido por parte de las dos personas más importantes en su vida.

Joven descubre infidelidad de su novio y mamá

El caso viral fue dado a conocer a través de la cuenta de TikTok @anygarcia1995; ahí se observó el momento en el que una joven organizó una fiesta de cumpleaños para su mamá, y aunque al inicio todo parecía una celebración normal, finalmente fue aprovechada para exponer una infidelidad.

Para ello la joven invitó a las personas más cercanas de su familia, así como a la propia pareja de su progenitora. Al inicio la joven llamó a su mamá al centro y comenzó a decir: “Como bien saben es el cumpleaños de mi madre y quería hacerle una sorpresa (…) me encanta verla feliz”.

Todos en el lugar comenzaron a aplaudir, mientras que la madre sólo sonrió. La joven después llamó a su novio, quien al llegar se colocó a lado de su suegra y la abrazó.

“Mi yerno querido”, dijo la mamá.

“Esta sorpresa se trata de que yo he venido sospechando cosas últimamente. La verdad es que me puse a investigar”, prosiguió la joven. La mamá, sospechó la situación y miró nerviosamente a su hija, mientras que su novio se tocó el rostro en repetidas ocasiones.

Posteriormente, la joven le pidió a los invitados mirar su celular, ya que les había hecho llegar capturas de pantalla en donde la pareja de infieles estaba planeando irse de viaje.

El novio reaccionó negativamente y solicitó que nadie grabara el momento: “No me estén grabando”, gritó. La mamá intentó quitarle el teléfono a su hija y le pidió que terminara todo porque era su mamá.

La pareja de la mamá llegó hasta donde estaba sucediendo todo el espectáculo y dijo: “Todo los mensajes que está mostrando ella dejan claro. Sean felices ambos. La bendición. No tengo nada que hablar. Ya me di cuenta de la mujer que eres”.

Al finalizar el video se pudo apreciar que la mamá trató de hablar con su hija, pero ella no accedió, mientras que el novio decidió salir del lugar.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO