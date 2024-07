Natalia Escalera de Gimnasia se rompe el ligamento y aún así compitió en París 2024

MÉXICO.- La gimnasta mexicana Natalia Escalera tuvo una inoportuna lesión este fin de semana en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sufrió la rotura del ligamento plantar en su pie izquierdo, incidente que le impidió participar por completo en el all-around femenino de este domingo.

Escalera, quien se preparaba para participar en su primera justa olímpica, informó sobre este padecimiento en su cuenta oficial de Instagram, donde también señaló que este problema se suma a otra lesión que ya tenía previamente.

Por increíble que esto parezca, y en un acto de gran valentía, la mexicana oriunda de Ensenada, compitió para representar a México en el aparato de las barras asimétricas, donde se usan más los brazos, a pesar de tener inconvenientes incluso para poder caminar y apoyar bien su pie en el piso.

“Me duele mucho no poder hacer el all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ¡me voy a presentar en barras! No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final!”.