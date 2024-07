Paul Stanley manda mensaje a Paola Durante para que supere sus traumas: “Hay algo que se llama terapia”

Con esto en el presente, Paul Stanley si decidió hablar sobre Paola Durante y lo que ha expresado dentro de La Casa, mandando un mensaje severo para que esté más tranquila.

Paul Stanley está harto de La Casa de los Famosos

Como es bien sabido, Paul Stanley participó en 2023 de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, esa donde él figuró como el mejor cocinero. En esa misma época, salió a la luz el documental que hablaba sobre el asesinato de su padre y, poco tiempo después, se avisó de la producción de la serie sobre la misma muerte de su padre.

Sobre ambos proyectos, Paul ha estado renuente a participar u opinar, puesto que le molesta se siga hablando del suceso de Paco Stanley. Por tal razón, la entrada de Mario Bezares y Paola Durante a La Casa le ha causado enfado, sobre todo cuando le cuestionan qué opina de ello.

Para ser aún más claro, Paul indicó que si en el programa Hoy toca ese tema es:

“Porque me pagan, de ahí sale dinero para pagar las tarjetas y de ahí como. Es parte de mi trabajo y es lo más sagrado que tengo, por eso hablo de ello”, dejó claro recientemente.

Sumado a esto, volvió a precisar que no le importa ver el reality.

“La verdad no lo veo. Mi sentimiento es de emoción porque voy a ser padre, eso ocupa mi mente, no otras cosas, me da igual”, dijo.

Aconseja a Paola que se atienda con un especialista

Luego, fue cuestionado sobre Paola Durante y los momentos tristes dentro de La Casa, destacando que ella pidió no ser recordada más como la chica del Reclusorio y mejor como la chica de La Casa de los Famosos.

“A todos nos afectó de diferente manera. Hay algo que se llama terapia y ayuda emocional, es con lo que he estado trabajando yo también y a mí nadie me ha dado nada, yo lo he trabajado. Y bueno, las oportunidades están por todos lados y cuando te llega hay que aferrarse y si a ella no le ha pasado, pues no lo sé”, comentó.

Paul culminó que el embarazo de su mujer le ha traído mucho cansancio, que todo el tiempo siente sueño y que espera su mamá y su suegra les ayuden mucho a cuidar al nieto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO