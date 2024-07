Ricardo Peralta revela que estuvo enamorado de Mauricio Mancera durante MasterChef Celebrity

MÉXICO.- En La Casa de los Famosos México 2, los habitantes ya comenzaron a revelar secretos o historias poco conocidas, por ejemplo: Mario Bezares recordó los lujos que vivió al trabajar junto a Paco Stanley.

Ahora tocó el turno a Ricardo Peralta de contar algo que sorprendió a los televidentes: durante su participación en el reality MasterChef Celebrity se enamoró de uno de sus compañeros, el conductor Mauricio Mancera.

En una charla con Shanik Berman y Mariana Echeverría, Ricardo confesó: “Me enamoré de él”.

La periodista de espectáculos quiso saber si tuvieron intimidad, a lo que Peralta respondió: “No, no pasó nunca nada”.

Explicó que esta situación le resultó sorpresiva porque “tengo puros amigos gays, ya se cómo es la dinámica de un amigo gay. Nos caímos muy bien padrísimo, y de pronto me dice ‘Vámonos a Israel’ y yo de ‘Ok'”.

“No me invitó, me dijo ‘¿Y si nos vamos a un viaje?’ y a mí me encanta viajar. Yo he tenido viajes con amigos, por lo que yo iba a ese viaje normal, de amigos, pero de repente iba pensando cosas en mi cabeza de telenovela, rarísimas”, agregó.