Base ovni en Miramar, ¿leyenda o realidad?

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Pareciera que la leyenda de la base de Ovnis que habita en la playa de Miramar, cada vez toma más fuerza, y se deja entrever como una posible realidad al existir personas que aseguran fueron testigos de algún avistamiento.

Esta teoría ha tomado relevancia a nivel internacional y ha sido tema de reportajes de cadenas de televisión de todas partes del mundo.

“Surge esta leyenda, después de que azota el ciclón Inés, es ahí donde un grupo de personas han sido contactadas, mediante sueños, físicamente, donde han enviado su mensaje de que tenían que proteger la zona, tanto de manera celestial, como terrenal” señaló Nembra del Carmen Jiménez, quien tiene más de 40 años de estar dedicada a investigar a los ovnis, ubicados en la zona metropolitana.

Nembra Del Carmen es una investigadora de este tema, que lleva años recolectado evidencias y testimonios, sobre los Objetos Voladores No Identificados en la zona sur de Tamaulipas, ella asegura haber tenido contacto con estos seres, en varias ocasiones.

Los ovnis y su base de extraterrestres en Miramar toma fuerza y más fuerza, cada vez que se “salva” la zona sur de Tamaulipas de ser azotada por un Huracán, hace más de 57 años que está blindada de los fenómenos metereológicos, pese a que se dan amenazas de impactos, finalmente se desvían a la frontera de Tamaulipas, Estados Unidos o Monterrey.

Al parecer su base se encuentra a varios kilómetros del monumento a las sirenas y se esconden en la profundidad de la playa de Miramar.

No hay habitantes de los municipios de Tampico, Madero y Altamira, que no la conozca, y tampoco turista que no esté de morboso preguntando sobre el tema, esto se ha convertido en un atractivo para la playa de Miramar.

Nadie puede justificarlo al cien por ciento, pero todo mundo sabe de su presunta presencia y estancia en esta zona de Miramar, y se le acredita el hecho de dar protección anti huracanes al sur de Tamaulipas.

“Esta leyenda se ha ido extendiendo, más allá de nuestras fronteras, de lo cual nos ha dado un nivel de que Tampico y Madero es la cuna, esta leyenda se ha ido extendiendo, lo platican desde niños hasta adultos” precisó.

En el año 2016, el portal, “Grupo Vice Media” fue uno de los primeros de hablar sobre los Ovnis en las costas de Miramar, pero también lo ha hecho la “BBC news Mundo”, History Channel.

Hay hasta libros que sostienen, presuntas evidencias, de que hay una vida alterna ubicada en la profundidad de la playa de Miramar que se han convertido en los protectores de los habitantes de la zona sur de Tamaulipas.

“Es un misterio, una realidad, que realmente las personas se preguntan quienes son, por que están aquí y como es posible que alejen los huracanes” relató.

Finalmente cada persona será responsable de determinar sí esta leyenda podrá ser conformada como una realidad, así como hay personas que lo aseguran, que lo cuentan, hay otras que también lo desacreditan.

LOS LIBROS QUE HAN ESCRITO DE LOS OVNIS DE TAMPICO.

Bajo el título de “Historia de la Base Extraterrestre de la playa Miramar del Sur de Tamaulipas” se escribió un libro con un sustento de más de 45 historias de presuntos avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), su escritor es Francisco Ramos Alcocer.

Donde menciona la recreación en el tiempo de cómo la región no ha sido afectada por tormentas tropicales o huracanes de manera directa en décadas.

También el “cuentacuentos” maderense, Jorge De la Peña grabó un video en You Tube, donde relata un cuento basado en una historia de Ovnis y extraterrestres en la playa de Miramar.

