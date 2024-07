Mario Bezares rompe el silencio y explica lo que contenía la bolsita que se le cayó al bailar ‘El Gallinazo’

MÉXICO.- Paco Stanley fue uno de los conductores y uno de los rostros más famosos de la televisión mexicana. Junto a él, se encontraba Mario Bezares, su mano derecha y también llamado Patiño, con quien hacían una gran mancuerna que lograba cautivar a su público por años.

A la muerte de Paco, muchos rumores comenzaron a nacer. Uno de ellos apuntaba a Mario Bezares y un posible vínculo con el narcotráfico. Todo esto luego de que mientras bailaba su famoso Gallinazo, una sospechosa bolsita se le cayó del traje, dando mucho qué pensar.

¿Qué traía la bolsita que se le cayó a Mario Bezares?

Fue durante los primeros días de La Casa de los Famosos cuando Mario Bezares reveló la verdadera historia de aquella bolsita que ha dado de qué hablar durante muchos años y es que aún sigue habiendo voces que afirman que Mayito estaba involucrado en cosas turbias.

“Ya es una leyenda urbana completita porque nos querían asociar con el narco. En cierta ocasión bailando el gallinazo, de mi bolsa sale un bulto y el sistema de procuración de ese entonces dice que se me cayó una bolsa de coca”, dijo.

De acuerdo con lo contado por Bezares, esa bolsita no era droga, sino una caja de cerillos con pañuelos desechables. El conductor relató que esa cajetilla de cerillos llegó a él luego de que una mujer trans le diera el número a Paco Stanley dentro del camerino.

Se encontraban en Tijuana cuando ambos conocieron a esta mujer, pero fue días después cuando Paco, quien tenía un gusto por ella, se enteró que se trataba de una mujer trans, por lo que rechazó toda relación con ella.

Al recibir el número en los cerillos, Paco la aventó y fue Mario quien la guardó en su traje, mismo que dejaría olvidado por unos días hasta la próxima puesta. Cuando lo usó una vez más, al bailar su famosa coreografía, la carterita de cerillos con los pañuelos cayó al suelo, dando paso a todos los comentarios.

“Era una caja de cerillos, lo avienta y yo agarro la carterita de cerillos y me la meto a la bolsa. Se me olvida el traje y se quedan los cerillos pero con una bolsa de kleenex; pasa el tiempo y me vuelvo a poner el mismo traje, bailo El Gallinazo y se sale la bolsa. Si se dan cuenta, yo regreso y le doy la caja de cerillos con el teléfono”, reveló.

