AMLO espera que no haya violencia por profanación de tumba de padre y hermano de Dámaso López; anuncia investigación

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ya se está haciendo la investigación sobre la profanación de la tumba de la familia de El Licenciado, Dámaso López, en El Dorado, Sinaloa.

AMLO dijo que este ha sido el único indicio de violencia posiblemente relacionado con el aseguramiento de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos.

El presidente de México reconoció falta de información, como se ha visto en días pasados, pero llamó a la no violencia durante su conferencia mañanera de este martes 30 de julio, mientras se conocen más elementos del caso.

“Y sí se dio este caso al que haces mención, la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso, se esta haciendo la investigación correspondiente y estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió”

Ante la ausencia de información certera y una multiplicidad de versiones sobre cómo llegaron a manos de las autoridades de Estados Unidos los integrantes del Cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, AMLO dijo que se debe cuidar a la gente de los estados, como una forma de llamar a la no violencia.

El mandatario mexicano dijo que aún se espera información de Estados Unidos para esclarecer las versiones que circulan sobre tortura, secuestro o negociaciones.

“Cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos, a El Paso, ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos, Guzmán López que tenia platicas con ellos, que quería entregarse, eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo y que no sabían que se iba a entregar también o que iba en el avión el señor Zambada… (queremos conocer) en dónde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, porque si el acuerdo era con uno, eran dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron, en dónde, quiénes, se necesita conocer todo esto, si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos…”

AMLO habló de actuar de manera responsable porque lo más sagrado es la vida y cuidar a la ciudadanía de todos los estados del país.

“Yo espero que no tengamos ningún problema, porque confió mucho en la responsabilidad de todos… cuidar a las familias y cuidar a los semejantes, al prójimo, la gente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos”

El presidente dijo que una vez que se sepan todos esos elementos se va a informar. Hasta el momento solo se han hecho informes sobre el plan de vuelo y un reporte de siete puntos entregado por la Embajada de Estados Unidos en México.

Sobre más seguridad en Sinaloa y otros estados donde hay presencia del Cartel de Sinaloa, AMLO dijo que se ha reforzado la seguridad y que están pendientes pero que no ha habido nada excepcional.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos. Nada. Esto para tranquilidad… de toda esa región”

