Alvaro “N” expone en un vídeo su versión

MADERO, TAMAULIPAS.- “El 29 de este mes, pues la verdad se me hace una injusticia que estén diciendo todas las cosas que no son ciertas. que yo fui el que me pase de lanza, que yo fui el que lo fui a buscar, que yo lo provoque. cuando realidad , ni siquiera pasó eso. La verdad de la historia es que el muchacho G y su hermano fueron a mi casa a buscarme y como él para mi seguía siendo amigo, considerado. Llegó a decirme que yo se la había hecho de problema a su novia A. Cuando en realidad lo único que hice fue acercarme a preguntarle “cómo estaba él”, porque nadie sabía nada de él y a todos nos preocupaba. Nadie le dijo nada, nadie le reclamo nada, creo todos conocemos cómo es G, de alterado, que truena muy fácil y claro yo también soy así, él me quiso venir a asesinar a mi casa, traía un filero, junto con su hermano”, dijo

“La verdadera historia es que A le dijo a (G) que yo le había reclamado algo, que yo ni en cuenta. Después vinieron a mi casa, muy locos… así fue lo que me hicieron afuera de mi casa, de mí portón y ahí no acabó. Yo fui a poner a mi denuncia …y después en la calle Necaxa y Guatemala, donde fue el problema .. donde me estan diciendo que soy un vato bañado, yo no hice nada, más que defenderme por mis propias manos, defenderme a lo que él me hizo”

A lo largo del vídeo reconoce que lo hace para cuidar la integridad de su familia.

Por. José Luis Rodríguez Castro/ La Razón