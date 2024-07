Gomita dice que su próximo novio deberá ser extranjero y que gane medio millón de pesos al mes

MÉXICO.- Los habitantes de La Casa de los Famosos ya han comenzado a dar mucho de qué hablar y una de las que más contenido ha dado es Gomita. En días recientes, la payasita dio mucho de qué hablar luego de que mencionara cuánto dinero debía tener un hombre para poder salir con ella.

Fue durante una plática con Adrián Marcelo y Agustín Fernández cuando Gomita lanzó este comentario. Fue Adrián quien le preguntó los requisitos para poder tener una relación con ella, lo que provocó el polémico comentario que ya ha hecho eco en las redes sociales.

Gomita revela cuánto dinero debe ganar un hombre

Luego de escuchar la pregunta, Gomita dijo que el dinero sí es muy importante para ella en una relación, pero que no le tienen que prohibir nada por el solo hecho de tener dinero.

“Me ha tocado un wey que tenía aguacates, pero no concretamos porque llegan a tener red flags y no me agradan. O sea, puede tener mucha lana, pero de repente no hagas esto, pues no”, dijo.

Gomita dijo que cualquier hombre que pretenda tener algo con ella debe ganar, por lo menos, la modesta cantidad de medio millón de pesos al mes, ya que ella se ha preocupado por lograr muchas cosas como tener una buena educación.

“Medio melón está cool. Pues yo le chingo mucho, a mí me va chido. Si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor que a mí. Yo siempre he decretado que mi novio no va a ser mexicano. Yo estoy muy preocupada por tener buena educación para estar con alguien igual”, continuó.

Una vez dicho esto, Adrián Marcelo quedó impactado y le advirtió que si solo busca eso, muchos hombres malos van a seguir llegando a su vida. Asimismo, dijo que eso era casi imposible porque no hay esas posibilidades en México.

“Si tu primer filtro es que gane eso, los focos rojos van a seguir llegando y lo quieres del medio artístico. No está mal, pero en el México actual está cabrón”, terminó Marcelo.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO