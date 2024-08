México no participará en reunión de la OEA sobre las elecciones en Venezuela: López Obrador. Checa aquí la razón

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su Gobierno no está de acuerdo en la parcialidad que ha tenido la OEA, en particular el secretario general Luis Almagro, con respecto a los comicios en Venezuela.

Yo tengo la información que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA, y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, dijo.

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América latina y de cualquier país del mundo”, indicó.

El mandatario mexicano pidió que se acabé el intervencionismo de Gobiernos del extranjero y de medios de comunicación que hay sobre Venezuela.

“Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero. pero no solo los Gobiernos, de los medios, es mucha la intromisión”, externó.

“En el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinen mucho de un lado o de otro, y no solo son los medios convencionales o las agencias, ahora las redes sociales están como tomadas también, hace falta democratizar a los medios, esa es nuestra postura”, señaló.

La OEA, con sede en Washington, convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles 31 de julio para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, puestos en duda por varios países.

La sesión del Consejo Permanente convocó a petición de 12 países miembro, incluyendo todos los Gobiernos latinoamericanos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy retirar su personal diplomático en Caracas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano dio el lunes pasado la victoria oficial a Maduro, en el poder desde 2013, con el 51.2 por ciento de los votos, el mismo resultado que brindó en la noche del domingo cuando se habían escrutado el 80 % de la actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL