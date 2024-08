Mariana Rodríguez comparte que perdió por quinta ocasión un bebé y expresa su tristeza a través de un video

NUEVO LEÓN.- Mariana Rodríguez compartió en sus redes sociales que perdió un bebe; la noticia la dio a conocer a través de un video en el que, aunque no escribió un largo texto, con fotografías expresó su tristeza.

Antes de la llegada de su primera hija Mariel, Mariana Rodríguez se había enfrentado a la pérdida de bebés en distintas ocasiones.

Sin un texto extenso, pero sí con varias fotografías y videos, la influencer regiomontana expresó la tristeza que volvió a sentir al saber de la pérdida de su bebe.

Al comienzo del video, Mariana se ve feliz y sorprendida al ver que sus pruebas de embarazo hechas el 4 y 5 de julio dieron un resultado positivo.

Posteriormente se observa cómo, tras recibir la noticia, comenzó su tratamiento para asegurar un buen embarazo, tal como lo hizo con su hija Mariel.

En el clip también se observan dos pares de tenis similares; uno que sería para su pequeña hija Mariel y el segundo para quien sería el nuevo integrante de la familia.

Después muestra una ecografía que tiene fecha del 17 de julio y en ella se observa una pequeña bolsa gestacional en su útero.

Mariana Rodriguez ha perdido 5 bebés

Al término del video, Mariana colocó una fotografía en la que aparece en la cama de un hospital y se le observa llorando.

“Duele como si fuera la primera vez, tengo 5 angelitos en el cielo”.

Mariana Rodríguez habla de sus problemas para embarazarse con especialista

Mariana Rodríguez enfrentó múltiples obstáculos en su búsqueda de la maternidad. En una entrevista con el doctor Manuel García, Mariana Rodríguez habló de sus problemas de infertilidad. En dicha plática, la titular de Amar a Nuevo León platicó que tras casarse con el gobernador Samuel García se embarazó, pero perdió su bebé.

“Este proceso a veces lo vivimos en soledad, sin poder platicar con mucha gente porque no mucha gente se abre. Yo siento figura pública como que me he reservado un poco, pero a la vez me digo a mi misma que puedo ayudar a muchas mujeres que están pasando por este proceso de infertilidad. ”.

Mariana Rodríguez perdió a su primer bebé en 2020

El 29 de mayo de 2020, Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García anunciaron a través de sus redes sociales que habían perdido a su bebé.

Con un emotivo mensaje en Instagram, la influencer compartió detalles de lo sucedido y se despidió de su hijo.

Mariana publicó una fotografía que mostraba la ropa, biberones y calcetines que habían comprado para el bebé, además de unas pruebas de embarazo.

Mariana se inyectó mientras estaba embarazada de Mariel

Previo al nacimiento de Mariel, la influencer compartió en Instagram las inyecciones que le aplicaron como parte de su tratamiento en el embarazo, mismas que son para evitar coágulos.

Además, explicó en ese entonces que padecía de una mutación en el gen 4g, lo que le ocasiona problemas como el síndrome antifosfolípido.

¿Qué es el Síndrome antifosfolípido?

El síndrome antifosfolípido es una enfermedad inflamatoria autoinmune que puede causar distintas condiciones clínicas, principalmente, tromboembolismo -coágulos de sangre- venoso y arterial o ambos, además de morbilidad en el embarazo con abortos recurrentes.

Seguidores de Mariana Rodríguez lamentan pérdida de su bebé

En reacción al video de Mariana Rodríguez, sus seguidores, le dejaron mensajes en los que le dejaron fortaleza en este proceso “tan doloroso”.

“No soy de poner mensajitos, pero esto es tan doloroso. Te mando un abrazo grande a la distancia y de corazón”.

“Encontrar apoyo y comprensión nos ayuda a seguir adelante”.

“Comparto tu sentir ,te mando un abrazo enorme”.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO