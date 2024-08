Cuidado si anda de vacaciones

¿Vas a salir de casa en estas vacaciones? Póngase vivo y cheque estas recomendaciones que le hace la Secretaría de Seguridad Pública para que cuando regrese no encuentre a otro canijo viendo su televisión y comiendo lo de su refrigerador. En la entidad fronteriza existe un despliegue superior a los dos mil elementos de la Guardia Estatal, con ellos, la SSPT implementa estrategias y acciones de prevención, disuasión y reacción ante actos delictivos, como lo son el robo a comercios y casa-habitación, esto como parte

del Operativo “verano Seguro 2024”. Sin embargo, de nada sirve que los policías anden en las calles con rondines de vigilancia si la ciudadanía no se involucra aplicando medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de que se registre la comisión de algún

ilícito. Algunas recomendaciones son: mantener iluminados los accesos a inmuebles, instalar cámaras de seguridad y alarmas en locales comerciales, comprobar que las puertas y ventanas se encuentren bien cerradas, no dejar objetos valiosos a la vista ni las

llaves en sitios cercanos como macetas o debajo de tapetes. En el entorno digital, se recomienda además no divulgar la ausencia en redes sociales; de igual manera, cubrir en fotografías detalles que revelen ubicación como el número del domicilio, nombre de

la calle, entre otros. La alianza entre sociedad y gobierno es fundamental para lograr una mayor eficacia en las acciones preventivas contra el delito. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera la disponibilidad de los números 911 y 089 para denuncias y emergencias.

En la intimidad… ¡Eh! Por cierto el nuevo mercado de Mariscos en Tampico, “La Puntilla”, se continúa consolidando como uno de los puntos más visitados por los turistas, lo que contribuye a fortalecer la actividad económica de los comerciantes y pescadores; y permite a los visitantes adquirir productos pesqueros frescos y de gran calidad, aseguró el Presidente municipal Chucho Nader.

No hay lugar a dudas de que si Mónica Villarreal supera lo hecho por Chucho, va a ser la mejor alcaldesa de la historia, incluso, superando a mi tía Magda Peraza. ¿Quaaaaa, quién dijo vacaciones? En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, prácticamente no hubo vacaciones, no hay lugar para el descanso, esa es la dinámica implementada por el rector Dámaso Anaya, que durante el verano aceleró las mejoras en la infraestructura de los campus universitarios. La UAT está lista para dar la bienvenida a sus estudiantes en el próximo ciclo escolar 2024-3 (otoño), con nuevas propuestas y mejoras significativas en todas sus

áreas académicas, equipamiento y espacios para su formación integral. Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha renovado su compromiso con la formación integral de la comunidad estudiantil y, mediante una visión estratégica, busca consolidar

un plan institucional que proporcione a la juventud una educación de calidad que los prepare para enfrentar los desafíos del futuro con los valores del humanismo y la responsabilidad social.

En términos de infraestructura, la UAT ha implementado diversas obras en sus campus universitarios en Tampico, Victoria, Mante y las facultades de la zona norte del estado. Estas mejoras responden directamente a las necesidades expresadas por la comunidad estudiantil y académica, como la modernización de aulas, laboratorios y espacios adaptados para personas con discapacidad. Además, se trabaja en la mejora de las tecnologías de la información y las redes de conexión, priorizando la optimización de los procesos administrativos y educativos. La UAT promueve activamente el desarrollo integral de sus estudiantes a través del deporte, la cultura y la vinculación con la sociedad, fortaleciendo su sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad. Como líder en educación en el estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución referente de conocimiento, innovación y responsabilidad social, con un compromiso renovado hacia una educación integral y su impacto significativo en el desarrollo de la sociedad tamaulipeca.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608