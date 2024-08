Mamá de Carlos Salcedo es acusada por homicidio; Paola Salcedo estaría involucrada

MÉXICO.- María Isabel ‘N’, madre del futbolista Carlos Salcedo, cuenta con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, mismo en el que también estaría involucrada Paola Salceda, hermana del futbolista, quien fue asesinada el pasado 29 de junio.

Un juez de control con sede en Tonalá otorgó el pasado 31 de enero el mandamiento judicial luego de que el Ministerio Público acreditó que la mujer y su hija, Paola Salcedo, participaron en el homicidio de un hombre identificado como José Félix ‘N’, con quien disputaban una herencia.

La autoridad ministerial recabó la entrevista de un testigo circunstancial y este declaró que siendo aproximadamente las 11 horas del 5 de marzo del 2023, se encontraba acompañando a la víctima en su regreso a su domicilio y en ese instante fueron interceptados por un hombre y por Paola Salcedo Hernández, esta última comenzó a ofender a José Félix ‘N’, a quien amenazó.

Ante este ataque, el hombre se limitó a responder

“¿Por qué no de una vez?”

“Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”, respondió la implicada.