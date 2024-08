Ya se sienten candidatos a Gobernador…

Qué loquera, faltan dos meses para que quienes ganaron la elección del pasado 2 de junio tomen protesta, de hecho, unos aun no tienen certeza de llegar y otros no saben si podrán terminar su gestión, pero ya esparcen el rumor entre los suyos que serán los elegidos en la carrera por suceder al Gobernador en turno.

No le digo mentiras, seguramente usted estimado lector en alguna mesa de café, reunión de amigos o por terceros ya se enteró de las intenciones de algún personaje de esos qué, como dijera FELIPE CALDERON, haiga sido como haiga sido, ganaron la elección el pasado 2 de junio y ya se ven en la siguiente contienda, se sienten merecedores o piensan que alguna fuerza les impulsará para pelear la gubernatura de Tamaulipas, locos.

Le digan cómo le digan esos personajes y sus allegados a esa acción, la realidad es que el solo hecho de dejar correr la versión es un acto de traición para la actual administración.

Lo peor es que unos ni siquiera entienden los mensajes, claramente se les está diciendo que no van a trascender, pero como andan en las nubes creen que otra candidatura pueden negociar o desde el centro del país comprar.

Más que traer a sus seguidores soltando la versión de que serán candidatos a gobernador, le guste a quien le guste o les cueste lo que les cueste, lo que deberían hacer esos personajes, futuros Senadores, Diputados Federales y hasta Alcaldes, es ponerse a trabajar en un buen plan de acción para beneficiar a la población, para contribuir a los trabajos que realiza la actual administración y que lleguen más apoyos de la federación al Estado, sobre todo en el caso de quienes serán legisladores.

En tanto que quienes tendrán el honroso compromiso de trabajar para sus municipios lo que deben hacer, en lugar de andar soñando con la siguiente elección, es comenzar a tocar puertas y buscar cómo mejorar los entornos de los pueblos que les vieron nacer.

Bueno, en el caso de MAKITO no, él nació en el vecino país del norte, quizá por eso no siente tanto compromiso con el pueblo que mal gobierna, pero los otros personajes, que al igual que CARLOS PEÑA y su madre les late su corazoncito por un día llegar a dirigir los destinos de tierras cuerudas, deben de tener respeto por los tiempos y espacios.

Pues se les olvida a estos personajes que estos son los tiempos del gobernador, de AMERICO VILLARREAL ANAYA y con él es con quien tienen que sumar esfuerzos para bien de Tamaulipas y su gente.

Además, no por mucho madrugar amanece más temprano, de hecho, puede suceder que de todos los que ya se apuntan o les apuntan sus equipos para la sucesión de Gobernador, ninguno llegue a ser.

Porque ellos lo dejan ver, o porque sus seguidores y patrocinadores lo divulgan, son varios los nombres de personajes que se mencionan como próximos candidatos a gobernador, JOSE RAMON, JR, GOMEZ LEAL entre ellos, este muchacho aun ni siquiera demuestra que, si cumplirá sus promesas de campaña, pero, aseguran sus querientes que ya anda más que apuntado.

También se menciona a OLGA SOSA, CARMEN LILIA Y CARLOS CANTU ROSAS, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, MARIO, La borrega, LOPEZ HERNANDEZ, ADRIAN OSEGUERA, entre muchos otros, pero lo cierto es que si bien los proyectos políticos se construyen con tiempo, también es verdad que se deben respetar los tiempos y espacios, para tener futuro se debe comprender que hoy la estrella, el de la voz cantante y sonante en tierras cuerudas, es AMERICO VILLARREAL ANAYA y en su entorno deben trabajar todos en lugar de andar de acelerados.

En fin, la situación es que irreverentemente, sin respetar los tiempos y espacios, varios personajes ya andan pensando en la siguiente contienda, todavía ni siquiera toman protesta en sus próximos encargos, bueno, una ni siquiera sabe si llegará al Senado y otros tampoco saben si su gestión terminarán, menos demuestran si tienen capacidad, pero ya dejan que sus seguidores les promuevan para que la gente les vea como posibles candidatos a gobernador. ¡Cuánta locura, verdad DIOS!

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ