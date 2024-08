A los tiranos se les derroca…

Para reflexionar está lo que sucede en Venezuela, a cualquier persona con un poquito de humanismo le duele lo que padece la mayoría de la gente de aquel bello país que pide a gritos un cambio de régimen, los del pueblo claman libertad y que las nuevas generaciones tengan mejor vida en la tierra que les vio nacer, y claro, se desea que eso nunca suceda en este México lindo y querido.

Luego de las recientes elecciones realizadas allá en Venezuela, que a todas luces fueron manipuladas por el tipo más despreciable que se ha visto en los últimos años a nivel mundial, NICOLAS MADURO, los ciudadanos se manifestaron, salieron a las calles para exigir transparencia en el proceso “democrático” y las cosas están fuera de control.

El pecado de los venezolanos es que un día creyeron y le dieron su voto de confianza a un personaje que les ofreció esperanza, que juró prosperidad, paz, nos referimos a HUGO CHAVEZ, pero solo les utilizó para apoderarse de la nación y sus riquezas, para colmo, luego heredo el poder a un personaje peor que él, a NICOLAS MADURO, que quiere perpetuarse en el poder.

Hoy el pueblo sufre las consecuencias, ni con el voto masivo han podido quitar la tiranía heredada por CHAVEZ, nos referimos a que una elección no fue la vía correcta para quitar del poder a NICOLAS MADURO mismo que dejó se realizaran las elecciones solo para disimular, era un hecho que los resultados no le favorecieran y no los aceptaría, o como ahora, los cambiaría con trampas.

Se enojaron los del pueblo, se manifestaron porque les pretendían ver la cara luego de las elecciones y en respuesta recibieron una brutal embestida, muchos ciudadanos están arrestados y otro tanto asesinados, fue solo por exigir lo que por derecho y humanidad les corresponde, libertad.

Ante ello organizaciones internacionales, incluso países de América Latina, le pidieron MADURO que dejara a la autoridad electoral transparentar las elecciones con las que se quiere imponer, pero era obvio que la autoridad electoral también está sometida, recibe órdenes y, les guste o no, harán lo que su presidente les indique, quizá no por lealtad, si por miedo a las represalias.

En resumen, sucedió lo que era un hecho sucedería en un país sin libertades, con un dictador que prefiere llenar de sangre de “su gente” las calles que entregar el poder, ayer el Organismo Electoral Venezolano da el triunfo de NICOLAS MADURO, sostienen que el dictador ganó con un 51.95% y seguirá en el mando una administración más con posibilidades de perpetuarse y cumplir su palabra de mandar hacer más cárceles de máxima seguridad para todos los que se manifestaron en su contra. Eso sí que es una desgracia para ese país y su gente.

Suena a burla pues es obvio que ningún venezolano en su sano juicio, claro a excepción de los cómplices, beneficiados y aliados de MADURO, votaran por un personaje tan perverso que habla de paz, haciendo la guerra, que habla de tranquilidad mientras manda matar a sus enemigos políticos.

Ganarle a MADURO en las urnas, aunque todo el país votara en su contra, era imposible pues él tiene secuestradas las instituciones, ese es el peligro de que se gobierne con las armas, que se le de todo el poder al ejército mientras la milicia atienda ciegamente las ordenes de su mandatario.

Por lo tanto, es un hecho que, a un dictador, a un tirano, no se le gana en las urnas, se le derroca, solo que costará mucha sangre, dolor y lágrimas, pero si en su momento se depuso a HITLER, a MUAMAR CADAFI o los más recientes BEN ALI de Tunes, derrocado en el 2011 tras 200 muertos o HOSNI MUBARAK en Egipto que tras masivas protestas y el asesinato de casi 900 personas fue derrocado también en 2011, pues lo de Maduro igual puede suceder.

Porque los primeros mencionados sí que eran más picudos que el tirano de Venezuela, claro que los venezolanos, obviamente con ayuda internacional, pueden lograr deshacerse de Maduro a como dé lugar para así lograr la libertad que tanto anhelan.

Costará sangre, mucha sangre, porque MADURO no quiere seguir gobernando con en interés de hacer el bien del país o su gente, lo que le importan son las riquezas con las que cuenta la nación que es su gran botín, el hombre está desquiciado por el poder, pero insistimos, la historia mundial da cuenta de otros como él, o peores tiranos y dictadores, cuando el pueblo por fin se levantó dirigidos por un buen líder fueron derrocados.

¿Qué sucederá con Venezuela en los días por venir?, pues de entrada los opositores de MADURO están con la vida en un hilo, puede ser que el dictador quiera ya cazarlos o recluirlos para toda la vida en una penal en las condiciones más inhumanas posibles. El pueblo será más reprimido.

En fin, la situación es que con toda la nación en su contra, con todo y que las organizaciones internacionales, hasta países aliados, que le demandan mesura y que reconozca su derrota, el Órgano Electoral Venezolano dio el triunfo a NICOLAS MADURO, obviamente una jugada orquestada por él mismo, pro la comunidad internacional se manifiesta.

Difícil sería que MADURO aceptara que perdió la elección y es que a los dictadores no se les gana en las urnas, a los tiranos se les derroca.



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ