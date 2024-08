Así fue la insólita eliminación de un atleta en París 2024 por el tamaño de su pene

Anthony Ammirati participaba en salto con garrocha de los Juegos Olímpicos de París 2024, y en uno de sus intentos, quedó eliminado por el tamaño de su pene.

El atleta de Francia había saltado correctamente el listón, o eso se pensaba, pues sus genitales terminaron por impactar con la garrocha, lo que lo dejó fuera de la justa del verano.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024