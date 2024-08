Reelección que preocupa

La iniciativa de la presidenta CLAUDIA SHEIMBAUM para evitar que los alcaldes, diputados Locales, Federales y Senadores puedan reelegirse empieza a incomodar a los recién electos.

Claro, la ley no es retroactiva, ahora alcaldes recién electos todavía ni toman posesión cuando ya analizan los términos de la propuesta de CLAUDIA y ver sí los afecta o no, pues tres años no es mucho, cuando tenían planes a seis años. Todo lo tienen que acelerar.

En el caso de Tamaulipas, los más afectados con la propuesta son los alcaldes que emergen de la 4T, pues se llevaron casi todo.

Es un hecho que se aprobará la propuesta que tiene el respaldo total de la dirigencia de Morena, por lo que la indicación ya está dada para que sus representantes la impulsen en su totalidad.

Algunos alcaldes pudieron reelegirse en este proceso, como el victorense EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien se encuentra tomará protesta en su segunda etapa de su administración.

GATTÁS no será afectado por esa propuesta, fue de los que alcanzó la reelección en el reciente proceso, pero también puede estar tranquilo, su suplente LUIS GERARDO ILLOLDI REYES ya recibió la Secretaria de Trabajo, por aquellos mal pensados.

Tampoco tiene esa contrariedad, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, quien al igual que LALO alcanzó su reelección en el reciente pasado electoral, pero enfrenta la impugnación que presentó la panista YAHLEEL ABDALÁ CARMONA.

CARMEN LILIA también recibió buenas noticias, pues por fin se anunció la apertura de los Oxxos, por las negociaciones del gobierno estatal y federal, para traer más seguridad en la ciudad y en las empresas que anuncian su apertura paulatina, ahora equipadas con botón de pánico.

Sin embargo, la iniciativa si afectaría a su hermano, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS, quien acaba de ser electo diputado federal, ahora no podrá reelegirse, pero claro nada le impide pensar en la alcaldía, ya todo se puede, pero falta mucho tiempo para pensar en esa nueva administración.

Sin embargo, son otros los alcaldes afectados con la propuesta, podrán decir que ninguna ley es retroactiva, por lo que panistas o personajes que surgen del PAN o MC podrán buscar la reelección, pero de que la ganen o no, esa es otra cosa, pues son los ciudadanos los que decidan si los apoyan o los echan.

La reelección es una figura que obligaba a los alcaldes a realizar un buen trabajo en su administración en busca de otros tres años, pero ni siquiera es muy necesaria, la mayoría son buenos trapecistas y se ubicarán en otros espacios.

La figura de la reelección sólo afecta a los alcaldes morenistas, no es retroactiva, pero siempre el buen juez por su casa empieza.

En Altamira, el alcalde ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ anuncia para el próximo 21 y 22 de septiembre la realización de la Nauticopa, un evento que tradicionalmente se llevaba a cabo en Tampico hace muchos años, ahora será desarrollado en la Laguna del Champayán.

Este torneo náutico de primer nivel promete ser un espectáculo para todas las familias de la urbe industrial y la zona sur del Estado, pues diez pilotos provenientes de Estados como Yucatán, Veracruz, Tabasco, Estado de México y el Bajío acuden a demostrar su destreza en la considerada “Fórmula Uno de la motonáutica”.

“Tenemos todo para un evento de este primerísimo nivel, la laguna está en su óptimo nivel y sobre todo, anunciar que será un evento 100% gratuito, es para todo el pueblo de Altamira”, expresó AMM.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com