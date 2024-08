Crisis hídrica: robo y falta de regulación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La crisis hídrica y meteorológica que ha vivido Tamaulipas, empezó el año 2016 y fue provocada por una intensa sequía que alcanzó su peor momento en los primeros meses del 2024, empeorada con el saqueo incontrolable de sus ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos que empezaron a reponerse con la llegada del ciclón Alberto.

Las cifras y los paisajes de los ríos secos, las presas vacias y semivacías y la tragedia del sistema lagunario del sur del estado que casi se convirtió en un desierto, son parte de un a historia que golpeó a la las ciudades más importantes de Tamaulipas y a los municipios de las zonas áridas.

En el caso del sur, el centro y la zona fronteriza, los especialistas coinciden en que la sobreexplotación del agua, la falta de vigilancia (CONAGUA) y la poca claridad en las concesiones y tomas ilegales fueron factores para registrar parámetros históricos en 2024.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

“La Cuenca Guayalejo o Tamesí prácticamente está sobreexplotada y el calentamiento global ya está incidiendo, desde la Reserva de El Cielo en Gómez Farías, los riesgos climáticos e hídricos han sido la deforestación, la tala y la destrucción por incendio de miles de hectáreas en los últimos 12 años, la disminución de lluvias, los aumentos de temperatura, y la excesiva extracción del recurso entre otros provocaron este escenario en Tamaulipas “, dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Verástegui, presidente de Ambientam, reconoce que el abuso y la falta de regulación para el uso del agua por parte del sector industrial incidió en estos resultados. “La toma desmedida (literalmente hablando ) de agua de la industria a pesar de que siempre pregonaron que no y hasta ridículamente hicieron “simulaciones” de paro de planta en algunas empresas del corredor que utilizan agua del Tamesí.

Desmedida porque desde hace más de 5 años no hay quien mida ( es responsabilidad de CONAGUA) lo que tienen derecho según su permiso o concesión”, comentó.

En el caso de Tamaulipas, dijo que desde hace 5 años que fueron despedidos los inspectores de las concesiones en operación. “A los industriales, nadie les revisa cuánta agua toman para sus industrias, nadie, me refiero, a que las autoridades de Conagua , pero desde hace 5 años liquidaron a todo el personal que les revisaba las concesiones”, comentó.

En ese sentido, Marcelo René García, oceanólogo e investigador en Tamaulipas, revela que no está clara la operación de las industrias con el uso de plantas tratadoras.

“Si funcionaran las plantas de tratamiento, no se reflejaba dicha extracción, por otro lado hasta donde tengo entendido el uso industrial no se ha incrementado y no ha denotado un incremento de demanda y sigue trabajando con los mismos tubos de extracción desde hace décadas “, agregó.

En el caso del sistema lagunario, revela que la poca profundidad en términos técnicos influye no solo para una menor captación, sino una evaporación más rápida.

“Principalmente a la baja profundidad, aunada a la alta evaporación, la evapotranspiración por la gran cobertura de lirio acuático y finalmente el mínimo volumen aportado por el río Tamesí; entre más somera y extensa es una laguna, el viento interactúa más sobre la superficie del agua”, dijo.

INSPECCIÓN FEDERAL Y ESTATAL DESCUBRIÓ TOMAS ILEGALES

Una inspección realizada en el mes de mayo, en la que participaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, detectó poco más de 100 tomas ilegales.

La mayoría por agricultores y se sospecha de agricultores y ganaderos de esa región. que hasta medio caudal comprobado que se robaban (hay videos en Youtube de esos robos ) de nuestro Río Guayalejo- Tamesí”, dijo el activista Miguel Ángel Verástegui, La misma situación fue denunciada en otros distritos de riego en Tamaulipas, en donde demandan mayor vigilancia.

ACUÍFERO VICTORIA-CASAS: NO HAY PARA MÁS CONCESIONES

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua en el documento Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Victoria-Casas , emitido en 2024 dice: “No existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, al contrario el déficit es de 1 millón 200 mil 593 m3 anuales”.

El estudio presentado este año, arrojó que no se encuentra actualizado el censo de concesiones otorgados por las CONAGUA desde el 2006, aproximadamente. La reciente crisis hídrica causó afectaciones principalmente a 12 poblaciones del centro de Tamaulipas, del Distrito 086 con 23 mil hectáreas de cultivo , como son Mainero, Villagrán, Güémez, Hidalgo, San Carlos, Padilla, Jimenez, Villa de Casas, Abasolo y Soto La Marina, El gasto del embalse se estima en 25.9 m3/s y a través de la presa se destina agua para 300 mil usuarios.

El gasto de Ciudad Victoria, por ejemplo, es de mil 700 litros por segundo. Marcelo René Garcia, oceanólogo, revela que el principal aportador de agua para esta región es la lluvia. “Fueron casi 10 años de sequía, en el caso de Victoria, del centro de Tamaulipas, los que secaron los pozos , secaron los abastecimientos de manantiales, tampoco descartamos el aprovechamiento no autorizado, pero ahí están las autoridades”, dijo

ZONA FRONTERIZA

En el caso de la zona fronteriza, en el Distrito 025 y 026, la sequía estuvo ligada al uso de sistemas de riego en los campos de cultivo y la ausencia de lluvias. En ese sentido, los municipios del Bajo Río Bravo (Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, principales productores de sorgo, tuvieron que suspender el sistema de riego.

Entre 2026 y 2024, de acuerdo con el Monitor de Sequía , los municipios fronterizos transitaron entre Sequía Anormal y Extraordinaria.

MÁS VIGILANCIA Y REGULACIÓN EN EL USO DEL AGUA

José Luis de León Hurtado, director de Casa de la Naturaleza de Tampico , revela que hay que blindar el otorgamiento de concesiones para la disposición del agua.

“ Implica establecer mejor regulación de política pública en tema de concesiones a los diferentes tipos de usuarios e implementar una inspección rigurosa de lo extraído desde aguas arriba, lo largo de la Cuenca, hasta la parte final del Sistema Lagunario del Río Tamesí para lograr una gestión más eficiente” Es crucial , dijo, el saneamiento de los cuerpos de agua, la construcción de nuevas y darle uso y mantenimiento continuo a las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, (las que están en operación solo al 50 por ciento de su capacidad) así cómo mejorar el tema de la calidad del agua a través de análisis de los contaminantes que afectan la salud pública.

POR JOSÉ LUIS RDZ/ANTONIO H. MANDUJANO