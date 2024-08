Tano Ortiz deja de ser DT de Rayados; un argentino que no es Mohamed llegaría

MÉXICO.- Fernando Tano Ortiz, será relevado de su cargo luego de que la directiva de los Rayados decidiera que ya no es apto para ser el entrenador de uno de los equipos más poderosos del continente.

Al parecer los jugadores de Monterrey lograron su objetivo, y no es otro que haberle tendido la ‘cama’ al Tano Ortiz, quien quedó mal parado tras la eliminación en Fase de Grupos de la Leagues Cup ante los Pumas.

La eliminación de La Pandilla en la Leagues Cup le salió caro al Tano Ortiz, aunado a que el equipo de la ciudad sí logró pasar de ronda, y como líder de su sector, mismo que estaba conformado por el equipo de Lionel Messi.

La humillación de ver al rival triunfar, como es costumbre en Monterrey, habría sido un factor que hizo que la directiva de los Rayados decidiera echar por la puerta trasera al técnico argentino.

Tano Ortiz será relevado de su cargo en Monterrey

Tano Ortiz no podrá seguir siendo DT de Monterrey debido a su mala gestión, ya que en todo el tiempo que lleva al mando de los Rayados, no ha podido levantar el título, algo que ya no tendrá chance de conseguir.

La directiva de los Rayados no le permitirá más desaires al entrenador, por lo que su gestión será terminada de manera inmediata, según informó Miguel Arizpe en sus redes sociales.

El entrenador argentino llegó de una manera incómoda a los Rayados, ya que la directiva del Monterrey se lo ‘robó’ al América, algo que causó polémica, y que generó repudio en el entorno futbolístico.

Parece que todo es castigo del karma, pues al Tato Noriega no le salió su jugada, y deberá hacerse cargo de las consecuencias.

¿Quién será el nuevo DT de Rayados?

El despido del Tano Ortiz significará un duro golpe para la institución regiomontana, quien deberá darle un giro a los resultados con un nuevo entrenador, mismo que se menciona que será un argentino con experiencia en Europa, según la misma fuente.

Miguel Arizpe mencionó que Miguel Herrera, Tuca Ferretti, o Antonio Mohamed, están descartados para tomar las riendas del equipo, pero dio uno de los posibles nombres para tomar el cargo de la institución.

Según la misma fuente, el Chacho Coudet está entre las opciones que maneja la directiva de Monterrey para tomar el cargo de entrenador, aunque no es ni la primera, ni la segunda opción que tienen para ser el nuevo director técnico del equipo.

CON INFORMACIÓN DE QUINTO PARTIDO