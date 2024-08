Adiós vaquero: cierra comunidad ‘Las Flores’

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El grupo vecinal “Las Flores Ciudad,” conocido por ser uno de los más grandes y activos en la capital tamaulipeca, ha anunciado el cese de sus actividades después de más de seis años de operación.

Esta comunidad, que llegó a reunir a 9 mil 300 personas, en su mayoría residentes del fraccionamiento Las Flores, jugó un papel crucial en la prevención de robos, apoyo a emprendedores locales y la organización de eventos comunitarios como posadas masivas.

Administrado por un equipo de jóvenes que trabajaban voluntariamente, el grupo fue un pilar de apoyo para sus miembros. Sin embargo, debido a cambios en la vida personal y profesional de sus administradores, se ha decidido suspender indefinidamente la página.

“A partir de hoy esa página suspende su actividad de manera indefinida. He tomado esa decisión ya que, al no poder brindarles ayuda y atención como en años anteriores, prefiero no entregarles cosas a medias,” comunicaron los administradores.

En los últimos años, el aumento en la incidencia de robos domiciliarios en diversas zonas de la ciudad, ha llevado a los residentes a tomar medidas de seguridad adicionales, tales como crear grupos o paginas de vigilancia.

Algunos ciudadanos han optado por organizar guardias vecinales y colocar lonas de advertencia para disuadir a posibles ladrones. “Entre varios vecinos de la cuadra nos quedamos vigilando casi hasta amanecer, esto luego de una racha en que casi todos los días una casa de la cuadra era robada por tres sujetos,” comentó un residente local.

Los robos han incluido artículos de diverso valor, como televisores inteligentes, bicicletas, muebles y motocicletas. Aunque los vecinos han mantenido comunicación con las autoridades, han sentido la necesidad de tomar la seguridad en sus propias manos, en parte debido a una desconfianza en los servicios de vigilancia tradicionales.

En algunas comunidades, como Las Flores y Libertad II, se han colocado lonas que advierten sobre la presencia de vigilancia ciudadana, una medida que José Calanda Montelongo, Coordinador Estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, considera tanto una llamada de atención para las autoridades como una advertencia para los delincuentes.

Por Raúl López García