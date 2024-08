Conecta su Tesla a poste con ‘diablitos’; quema su casa y su auto

En un episodio que parece sacado de una película de terror con un toque de sarcasmo tecnológico, la colonia Lázaro Cárdenas en Tijuana fue el escenario de un evento que dejaría boquiabiertos a los más audaces aficionados a las innovaciones de Elon Musk. La mañana de este lunes se vio iluminada por el fuego, no de la inspiración sino de un incendio provocado por un Tesla conectado ilegalmente a un poste de luz. Sí, leyeron bien, un Tesla intentando sacar energía de la nada, o casi.

Arturo Sánchez, el supervisor de Bomberos que parece haber visto de todo menos un Tesla ardiendo, comentó que este fue el primer vehículo de la marca en prenderse fuego bajo su vigilancia. “Es algo inusual que nos toca por primera vez un vehículo Tesla incendiado”, dijo con una mezcla de asombro y una pizca de ironía.

Los valientes bomberos de Tijuana, quienes al parecer han tenido su buena dosis de capacitación sobre cómo lidiar con automóviles eléctricos (porque alguien tenía que pensar en el futuro), se encontraron con que apagar un Tesla no es tarea fácil.

Tardan más en sofocarse, requieren toneladas de agua y, para colmo, este estaba amarrado directamente al flujo eléctrico de la ciudad. “Son vehículos que representan un gran reto para Bomberos, sobre todo por el riesgo y la cantidad de agua que se va a utilizar”, explicó Sánchez, probablemente preguntándose si algún día tendrán que usar vino para apagar fuegos más sofisticados.

El acto de ‘ingeniería’ fue descrito por los bomberos como una “chicanada”, término que en Tijuana debe significar ‘manera creativa de incendiar tu patrimonio y quizás parte del vecindario’. La vivienda donde ocurrió el incendio estaba deshabitada, un pequeño consuelo en medio del caos, y no se reportaron heridos, excepto, quizás, el orgullo de los ingenieros de Tesla al enterarse de este innovador método de carga.

Este suceso deja una moraleja clara: si vas a intentar algo innovador, quizá primero consulta el manual de usuario, o al menos evita conectar tu vehículo eléctrico de alta gama a un poste de luz con un ‘diablito’. No todo lo que brilla es un Tesla en carga, a veces es solo un incendio en potencia. ¡Cuidado, Tijuana! No todo lo que se conecta da energía, a veces solo da problemas.

¿Que le falló al compa? Un poco de conocimiento:

Para cargar un Tesla de manera segura y eficiente, es necesario utilizar uno de los siguientes cargadores específicamente diseñados para vehículos eléctricos de la marca:

Cargador de Pared Tesla (Wall Connector):

Este es el cargador más rápido y conveniente para uso doméstico. El Wall Connector se instala en tu residencia y ofrece velocidades de carga significativamente más altas que los cargadores estándar que vienen con el vehículo. Puede proporcionar hasta 44 millas de rango por hora de carga, dependiendo del modelo de Tesla y la capacidad eléctrica de la instalaci

Cable de Carga Móvil (Mobile Connector):

Este cargador viene con todos los nuevos Tesla y permite cargar con diferentes tipos de tomas de corriente. El Mobile Connector básico incluye un adaptador para enchufes estándar de 120 voltios (nivel 1), que es más lento y puede ser útil para cargas de emergencia o nocturnas en casa. También puede utilizar adaptadores para enchufes de 240 voltios (nivel 2), que ofrecen una velocidad de carga más rápida.

Superchargers:

La red de Superchargers de Tesla está diseñada para cargas en ruta, permitiendo cargas muy rápidas. Estos cargadores están ubicados estratégicamente en autopistas y lugares clave para facilitar viajes largos. Un Supercharger puede cargar una batería hasta el 80% en alrededor de 30 minutos, dependiendo del modelo del coche y de la estación.

Destination Charging:

Tesla también tiene una red de Destination Chargers, que son cargadores de nivel 2 generalmente ubicados en hoteles, restaurantes y otros lugares públicos. Estos cargadores no son tan rápidos como los Superchargers, pero son ideales para cargar tu vehículo mientras estás estacionado por varias horas.

Es importante utilizar los cargadores adecuados y seguir las recomendaciones de Tesla para asegurar tanto la eficiencia en la carga como la seguridad del vehículo y la instalación eléctrica. Además, se debe evitar conectar el coche directamente a fuentes de energía no reguladas o inseguras, como intentar hacer conexiones improvisadas a postes de luz, lo cual no solo es peligroso sino también ilegal.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR