Reconocen autoridades brujería en los panteones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las autoridades municipales han reconocido la presencia de rituales de hechicería y magia negra en los panteones del Cero Morelos y de la Cruz, aunque admiten que es complicado evitar estas prácticas debido a que quienes las realizan suelen ingresar después de la medianoche.

Mario Alberto Chávez, regidor de Asentamientos Humanos del Ayuntamiento de Victoria, comentó sobre la situación y las dificultades para manejarla, ya que lejos de ser un acto de vandalismo el ingresar a los cementerios, no está tipificada como delito la brujería.

“Estamos conscientes de que la ciudadanía sigue realizando ese tipo de prácticas y es una fuente de ingresos para quienes saben y hacen ese tipo de acciones”, señaló Chávez.

Aclaró que el Ayuntamiento se enfoca en mantener la seguridad de los ciudadanos dentro de los panteones, asegurando que no haya tumbas abiertas, varillas, panales de abejas u otros peligros potenciales, además de controlar la propagación del dengue y mantener las instalaciones en buen estado.

A pesar de los esfuerzos por cerrar los panteones después de horas, Chávez admitió que algunos individuos se saltan las bardas para realizar sus rituales, destacando la complejidad de controlar estas actividades.

“Desafortunadamente, como Ayuntamiento, podemos pedir a la sociedad que no haga rituales, pero hay diferentes creencias. Esas son cosas que están un poco fuera de nuestro control porque, aunque el panteón del Cero esté completamente cerrado, la ciudadanía brinca y hace sus trabajos, sus rituales”, explicó.

El regidor también mencionó que ha estado al tanto de la intervención de figuras como Doña Wicca, conocida por retirar trabajos de este tipo. “Efectivamente, vi en sus publicaciones que había retirado unos trabajos, unas fotos, pero desafortunadamente, al cerrar el panteón, se brincan y hacen ese tipo de magia o conjuros”, comentó.

En cuanto a denuncias, Chávez afirmó que no se ha presentado ninguna por parte de la ciudadanía relacionada con estos rituales. Subrayó que el Ayuntamiento no tiene jurisdicción para actuar legalmente en estos casos, ya que no están tipificados como delitos en el Código Penal, la Constitución de Tamaulipas o el Código de Procedimientos Penales del estado.

“No somos Ministerio Público; de eso se encargarán las agencias de la fiscalía para erradicar el delito, que podría considerarse vandalismo por saltarse las bardas después de horas”, aclaró.

Los trabajadores del panteón, según Chávez, no han reportado actividades sospechosas durante su horario laboral, que es de ocho de la mañana a tres de la tarde y de tres a ocho de la noche, dado que estos actos suelen realizarse fuera de estos horarios.

Por último, el regidor mencionó que se implementarán medidas de fumigación para evitar la propagación del dengue, chikunguña y otros mosquitos que puedan proliferar en charcos o depósitos de agua en los cementerios.

Por Raúl López García