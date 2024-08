Adrián Marcelo se burla de la depresión de Gala Montes

La madrugada de este 6 de agosto fue escenario de varias peleas en el reality show en el que participan varios famosos. Una de las peleas que ha dado de qué hablar es la de Sian Chiong contra Mario Bezares, pero también la de Adrián Marcelo y Gala Montes.

Adrián Marcelo, quien es considerado el líder el cuarto “Tierra” en el reality show y Gala Montes, quien forma parte del cuarto “Mar” se enfrentaron en una polémica pelea.

La pelea de Adrián Marcelo y Gala Montes

La pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes fue muy intensa y el conductor no dudó en hablar sobre el problema que hay entre la actriz y su mamá, a quién hace unas semanas acusó de querer quitarle su dinero.

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”.

Con este comentario, Adrián Marcelo también se burló de la depresión que padece Gala Montes, quien ha contado lo difícil que ha sido para ella atravesar este proceso.

“Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas. Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Hue… sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Adrián Marcelo comentó que Gala Montes no tuvo niñez debido a que comenzó a actuar desde muy pequeña.

Tras los ataques de Adrián Marcelo, Gala Montes se defendió.

“Qué feo que te aproveches de algo así. Yo tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí. “No me vas a hacer sentir mal. ¿Crees que es un juego? Pobrecito si crees que es una actuación Tu sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida”.

Adrián Marcelo volvió a atacar y señaló que Gala Montes debería de estar en una clínica psiquiátrica.

“¿Si sabes en dónde debes de estar? En una clínica, esto es un juego. No me aprovecho, estás mal”.

"YouTuber" y "Psicólogo":

Porque Gala se refirió como "Youtuber marihuano" a Adrian Marcelo y por cómo él es un psicólogo titulado pero invalida la depresión de Gala.pic.twitter.com/LuokVfx8W5 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 6, 2024

Internautas enfurecen con Adrián Marcelo

Tras los fuertes comentarios de Adrián Marcelo en contra de Gala Montes, varios internautas atacaron al regiomontano.

“Que nefasto Adrián como se mete así con una mujer hablando temas de depresión que ya lo saquen, pésimo hombre”, “Que miedo su nivel de manipulación”, “Expulsión de Adrián Marcelo eso si es violencia verbal”, “La depresión no es juego”, “No sabía que se podía hacer bullying en el programa y que permitían el machismo”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR