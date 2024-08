Padres de Nodal reciben revés en demanda por falsificación con Universal Music

Mientras Christian Nodal disfrutaba de su luna de miel con Ángela Aguilar en medio de altamar tras la polémica y sorpresiva boda celebrada el pasado 24 de julio, sus padres recibieron una importante notificación sobre la demanda por falsificación de documentos con Universal Music.

Fue en la emisión del pasado lunes del programa de televisión “Ventaneado”, donde se reveló que, mientras el intérprete de “Adiós amor” estaba de viaje con su esposa a bordo de un yate en el mar de Cortés, Universal Music dio un nuevo paso en la demanda que interpuso contra el cantante, relacionada con los discos Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY (2020).

De acuerdo con la emisión, los padres de la estrella del regional mexicano, Silvia Cristina Nodal y Jaime González recibieron una mala noticia al respecto, al ser notificado de que la batalla legal se llevará a cabo a nivel federal y no local, como buscaban los Nodal.

“Durante la luna de miel de este par de jovencitos, sus papás recibieron la notificación de que el juicio promovido es a nivel federal, y es por el cumplimiento forzoso al contrato de exclusividad de interpretación para grabación de fonogramas y videogramas y cesión de derechos de intérprete, que celebraron el 12 de enero de 2017”, explicó Pati Chapoy.

Al respecto, la conductora Mónica Castañeda dio más detalles al respecto y explicó que, de acuerdo con Universal Music, hay unas firmas aparentemente se falsificaron y es lo que se busca demostrar.

“Lo que alega la compañía discográfica es que, cuando se hace el contrato con Christian Nodal, hay un delito o hay unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales y hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar… Ellos tenían un contrato de exclusividad con esa empresa discográfica, que cancelan en un tiempo que no podían, para que él cambie de discográfica, entonces ese es el problema”, dijo.

El pasado mes de junio, se reveló que Universal Music Group México solicitó a la Fiscalía General de la República proceder judicialmente con la demanda interpuesta en 2022 contra el cantante Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

En aquel entonces, Christian era menor de edad, por lo que sus padres actuaban como sus representantes legales cuando firmó el contrato con la disquera.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR