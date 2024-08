Esta vitamina te ayuda a mejorar el estado de ánimo y la salud mental

La importancia de la salud mental cada vez es más puntual entre los seres humanos, razón por la que han buscado alternativas para siempre estar mejor tales como ir a terapia, así como tener una buena relación de sueño y sobre todo una alimentación rica en vitaminas y minerales.

Los bajos niveles de vitaminas en el cuerpo pueden afectar de diversas maneras el rendimiento y la salud de una persona, por lo que es esencial estar comprometido con una nutrición efectiva que abarque todos los grupos alimenticios para así lograr lo esencial para el desarrollo físico y mental.

¿Cuáles la vitamina que ayuda a la salud mental?

Existen varias vitaminas que según la página MayoClinc ayudan a mejorar la salud mental de las personas, aunque Claro está que no sustituyen medicación de un profesional por lo que siempre es mejor acudir a un experto antes de utilizar cualquier tipo de medicamentos.

La vitamina B-12: desempeñan la producción de sustancias químicas del cerebro que afectan el estado de ánimo.

Omega-3: Aunque no es una vitamina, los ácidos grasos omega-3, especialmente el EPA y el DHA, se han relacionado con la mejora del estado de ánimo y la reducción de los síntomas depresivos.

Magnesio: El magnesio juega un papel en la función nerviosa y muscular y puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Zinc: La deficiencia de zinc se ha relacionado con la depresión y otros trastornos del estado de ánimo.

Vitamina C: Aunque es más conocida por su papel en la inmunidad, la vitamina C también es importante para la salud mental y puede ayudar a reducir el estrés.

¿Cuál es la mejor hora para tomar vitaminas?

Otra de las cosas que se deben de tomar en cuenta al momento de incluir vitaminas es que cada una deberá utilizarse a distinta hora y sobre todo la mayoría cuando ya se hay ingerido al menos un alimento, para no afectar el funcionamiento de otros órganos del cuerpo.

Vitaminas solubles en grasa (A, D, E, K): con una comida que contenga grasas saludables.

Vitaminas solubles en agua (C, todas las vitaminas del grupo B): por la mañana, con el desayuno. Estas vitaminas se absorben mejor con alimentos y pueden ayudar a proporcionar energía durante el día.

Minerales (magnesio, zinc, hierro):

Magnesio: Por la noche, ya que puede tener un efecto calmante y ayudar a mejorar el sueño.

Zinc y hierro: Mejor con una comida para evitar malestar estomacal. El hierro se absorbe mejor con alimentos ricos en vitamina C.

Multivitamínicos: Con una comida principal, como el desayuno o el almuerzo, para mejorar la absorción y reducir el riesgo de malestar estomacal.

