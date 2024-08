VIDEO: Escort irrumpe en el funeral de su amante vestida ‘como a él le gustaba’

El video de una mujer, presunta escort, que irrumpió en el funeral de su amante, aparentemente en estado de ebriedad, se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con la información que trasciende, el incidente ocurrió en Cauquenes, región del Maule, Chile.

Testigos señalaron que la mujer intentó ingresar a la funeraria en donde velaban a su presunto amante, pero al no permitírsele la entrada, esperó a que saliera el carro fúnebre que llevaba el cuerpo del hombre y, al dirigirse al cementerio, protagonizó la escena.

Reportan que la mujer estaba semidesnuda, drogada y en estado de ebriedad; se lanzó sobre el carro fúnebre y golpeó el cristal con una pistola.

Video de mujer que irrumpió funeral de su amante

En el video que dura alrededor de 25 segundos, se observa a la mujer encima del carro fúnebre, mientras que un hombre la baja a la fuerza y la avienta al piso.

La mujer lleva en las manos una pistola, misma que le quita otro hombre que está en el lugar.

Semidesnuda, camina por la calle, al parecer, en estado inconveniente.

Aquí estoy, vestida como a ti te gustaba”, dicen testigos que la mujer gritó.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de redes sociales reaccionaron al video que se hizo viral, grabado en Chile, y entre los comentarios se lee:

Si no me despiden así cuando muera, no quiero nada.

Se quería ir con el amante a la tumba, fiel hasta la muerte.

Las amantes también tienen corazón.

