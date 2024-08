Astronautas iban a la EEI por 8 días; debido a una falla se quedarán hasta 2025

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando los astronautas de la NASA, Suni Williams y Butch Wilmore, se embarcaron hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en junio, esperaban regresar al planeta apenas ocho días después. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Ahora están varados en la EEI debido a un fallo en la nave Starliner de Boeing y han recibido la preocupante noticia de que podrían no regresar a la Tierra hasta febrero de 2025, además, de acuerdo con la NASA, los astronautas podrían necesitar ser rescatados por una nave espacial de una compañía rival, SpaceX de Elon Musk.

Wilmore, de 61 años, y Williams, de 58, son dos experimentados astronautas que volaron al espacio a principios de junio a bordo de una nave espacial Boeing Starliner, sin embargo, a medida que la nave espacial se acercaba a la EEI, comenzaron a surgir problemas como fugas de helio y fallas en los propulsores.

Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams will talk about their #Starliner mission in a live call from the @Space_Station at 11am ET on Wednesday, July 10. How to watch: https://t.co/ZhkvR7K4Vk pic.twitter.com/xjyfTE2lav — NASA (@NASA) July 2, 2024

Aunque lograron acoplarse de forma segura, el Boeing quedó atascado en la EEI y el pasado martes cumplieron 60 días en el espacio, cuando originalmente solo estaría poco más de una semana, ahora es probable que Williams y Wilmore tengan que esperar a la llegada de una misión de SpaceX en febrero de 2025.

Las fallas del propulsor y las fugas de helio en Starliner llevaron a la NASA y Boeing a mantener a los dos astronautas en órbita durante más tiempo por temor a que un viaje de regreso en la nave espacial pudiera terminar en desastre. Durante este tiempo, los equipos estaban realizando pruebas para determinar si la cápsula podía volar.

Live from @NASAKennedy: Join experts as they discuss plans and details ahead of @BoeingSpace’s #Starliner Crew Flight Test launch on May 6 to the @Space_Station. https://t.co/e1EdFdCg5s pic.twitter.com/2tWaVFMkhG — NASA (@NASA) April 25, 2024

Durante décadas, Boeing fue una de las empresas aeroespaciales más importantes en cuanto a innovación y excelencia. Sin embargo, recientemente se ha convertido en una auténtica tragedia debido a sus problemas con los aviones comerciales.

La NASA, confiando en su reputación, otorgó a Boeing un contrato de 4 mil 200 millones de dólares para construir el Starliner, una nave destinada a ser el “taxi espacial” que llevaría a los astronautas a la EEI.

Meet your #Starliner crew:

– Butch Wilmore, flight commander

– Suni Williams, pilot

– Both are retired @USNavy pilots and have been to space twice pic.twitter.com/Fg3yWWdIDk — NASA (@NASA) June 1, 2024

Starliner presenta cinco fallas en sus 28 propulsores de maniobra, cinco fugas de gas helio destinado a presurizar esos propulsores y una válvula de propulsor de movimiento lento. Cuando llegó a las proximidades de la estación espacial para atracar el 6 de junio, las cinco fallas en los propulsores impidieron una aproximación de la nave espacial hasta que Boeing realizó una solución.

También se detectaron fugas de helio en el sistema de propulsión de la cápsula.

Con información de Excélsior