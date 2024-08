Aumenta a 20 muertes por Coronavirus

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ayer el informe diario de la Secretaría de Salud del Estado, se confirmaron 20 defunciones por COVID-19 en lo que va del año, y se han registrado 143 casos de personas contagiadas por el virus. Reynosa es el municipio con más casos, con un total de 63 y 10 defunciones.

Le sigue Ciudad Madero con 15 casos y 1 defunción; Tampico tiene 17 casos y 2 defunciones; Altamira reporta 15 casos y 2 defunciones; mientras que Victoria tiene 8 casos sin defunciones.

El Mante registra 8 casos con dos fallecimientos por COVID, Matamoros tiene 8 casos y 2 decesos, Casas presenta 1 caso y 1 fallecimiento, Río Bravo tiene 2 casos sin fallecidos, Jaumave reporta 2 casos sin defunciones, y Miguel Alemán cuenta con 2 casos sin defunciones.

Los fallecidos tienen edades que van desde cero meses hasta los 90 años, siendo la mayoría mujeres.

Muchos de ellos no estaban vacunados, algunos padecían enfermedades crónicas o tenían antecedentes de adicciones, aunque también hubo decesos de personas sin comorbilidades que no resistieron la enfermedad.

Las autoridades de salud consideran que, a pesar de estas cifras, no se observa una alta letalidad, por lo que no se tiene proyectado regresar a las medidas de restricción aplicadas durante la pandemia en 2020. Incluso el uso de cubrebocas es recomendado, pero no obligatorio, especialmente en los centros hospitalarios.

No se han comenzado a presentar casos entre el personal médico y de enfermería.

El COVID-19, con sus cuatro variantes, sigue circulando en Tamaulipas, lo que pone en mayor riesgo a la población, ya que haberse contagiado una vez no otorga inmunidad.

Es necesario continuar con las medidas de higiene que se han promovido desde hace años, según declaraciones del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON