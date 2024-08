Avión de Trump aterriza de emergencia tras falla mecánica

ESTADOS UNIDOS.- Un avión de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que se dirigía a mitin en Bozeman, Montana, fue desviado debido a falla mecánica reportada, sin embargo, se dio a conocer que aterrizó a salvo, así lo informó personal de aeropuerto.

De acuerdo con los primeros reportes de agencias nacionales, el expresidente se dirigía a Bozeman para un mitin que se realizaría el viernes por la noche en apoyo del candidato republicano al Senado Tim Sheehy, quien compite con el senador demócrata Jon Tester.

El equipo de campaña de Trump publicó un video de él al aterrizar en el que dijo que estaba contento de estar en Montana, pero no mencionó nada sobre el aterrizaje. Cabe señalar que el pasado 8 de agosto, Donald Trump se volvió a comprometer a un debate con la vicepresidenta Kamala Harris luego de haberse retractado recientemente.

La aeronave de Donald Trump realizó un aterrizaje de emergencia en Billings, Montana, debido a un problema mecánico mientras se dirigía a un mitin en Bozeman. Se espera que utilice un avión privado para llegar al evento a tiempo. Via: @CollinRugg

Trump se dice listo para el debate con Kamala Harris

Mientras Trump hablaba el jueves ante reporteros en su mansión de Palm Beach, Florida, la cadena ABC anunció que tanto el expresidente como la candidata presidencial demócrata han acordado llevar a cabo un debate el 10 de septiembre, una confrontación ampliamente esperada en unas elecciones ya de por sí sin precedentes. Trump dijo que él había propuesto tres debates con tres cadenas de televisión en septiembre.

Durante la conferencia de prensa, Trump volvió a insistir equivocadamente en que había habido una “transferencia pacífica” del poder presidencial en 2021, y reanudó sus ataques a rivales republicanos como el gobernador de Georgia, Brian Kemp, al que Trump ha criticado duramente desde que éste se negó a respaldar las teorías falsas de Trump de que se cometió un fraude electoral en 2020.

Mientras respondía preguntas de los reporteros durante más de una hora, Trump intentó establecer un contraste con respecto a Harris, que no ha ofrecido ninguna conferencia de prensa desde que el presidente Joe Biden se retiró de la contienda. La decisión de Trump de recurrir a ABC prepara el terreno para un momento con mucho en juego en unos comicios en los que el catastrófico desempeño de Biden en el último debate fue el factor que dio pie a su salida.

Trump le propone al menos 3 debates a Kamala Harris

Apenas hace cinco días, Trump había declarado que no debatiría en ABC, y señaló que su acuerdo con la cadena había sido “rescindido”. Escribió en su red social que si Harris no se presentaba en Fox News el 4 de septiembre, “entonces no la veré para nada”.

El jueves, el exmandatario anunció un cambio de opinión, e intentó presionar a Harris para que acceda a otros dos debates en septiembre en Fox y en NBC. Al preguntársele qué hará si Harris sólo acepta el debate en ABC, respondió: “No sé cómo saldrá eso. Nos gustaría hacer tres debates. Creemos que deberíamos hacer tres debates”.