CANACO rechaza cierre de negocios

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de Comercio de Tampico se pronunció en contra del cierre de negocios, como ocurrió la tarde del pasado jueves en la zona centro, donde fueron asegurados dos locales de un establecimiento dedicado a la venta de bisutería, durante un operativo.

Carlos Muñoz González, presidente de la CANACO, consideró que en el caso de las sucursales de Coral, primero debe haber un diálogo entre las autoridades y los dueños de los establecimientos y no tomar esa medida ya que afectan a las fuentes de empleo.

La tarde del pasado jueves, dos negocios de Coral bisutería fueron asegurados por personal de la Fiscalía General de la República, sin que se proporcionara información sobre el motivo de la clausura.

La medida también se tomó en contra de comercios de ciudad Madero.

“Nuestra posición es que debe haber un diálogo, no llegar a estas medidas, a quienes sí están generando empleos de una manera correcta y que pagan sus impuestos pues no es justo que se llegue y se tomen estas medidas, hacemos un llamado a las autoridades de que si se incumple alguna situación no correcta que se apliquen las sanciones que corresponden pero no con el cierre del establecimiento”, destacó.

“Se trata en algunas ocasiones de socios que meten sus mercancías de manera legal al país y las están comercializando de manera correcta, entonces manifestamos nuestro desacuerdo en que la medida sea el cierre de negocio”, aseguró.