Ciudadanos olvidan pruebas Covid

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los ciudadanos que acuden a los diferentes centros de salud manifiestan tener catarro y pasan por alto acudir a un laboratorio para descartar que sea Covid.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria, Ricardo Cadena Mata indicó que la población prefiere llevar su tratamiento e ignoran aplicarse una prueba que confirme o descarte que haya contraído Covid.

“No, la gente con un simple catarro podría tener covid positivo pero no lo consideran, no lo piensan ni se quieren hacer pruebas”.

Agregó que, “la gente puede tener catarro común con fiebre y puede ser Covid, se les quita a los y días y piensan que fue gripe, eso no lo podemos cambiar en la población”.

Dijo que en la jurisdicción sanitaria no cuentan con reactivos para hacer las pruebas, por lo que los pacientes tienen que recurrir a laboratorios particulares.

Cuentan con vacuna Abdala

El médico dijo que cuentan con la vacuna Abdala, pero la gente no se la quiere aplicar al tratarse de un laboratorio “desconocido”.

“Mucha gente no se la quiere poner porque no es de laboratorio conocido, es Abdala, y como quiera protege pero la gente no quiere”.

Ante esto, pidió a la ciudadanía en general acudir a las instalaciones de la jurisdicción para que se apliquen el biológico que combate el SARS-CoV-2.

“Que aprovechen la vacuna en la jurisdicción, pueden acudir con confianza y es gratuita”

El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 14:00 horas de lunes a viernes, no tiene ningún costo. Es obligatorio el uso de cubrebocas al ingresar al centro de salud.

Por Javier Cortés