Karla Panini se defiende de las comparaciones con Ángela Aguilar

Karla Panini es una de las celebridades más importantes de México, si bien no por las razones que uno esperaría, por qué no hay quien en México no conozca la dura situación que vivió la ya fallecida Karla Luna, quien no pudo ver cómo su esposo Américo Garza se envolvió en una relación con Karla Panini.

Historia que enloqueció a todos cuando se supo que era tan desgarradora que se volvió viral gracias a un tiktoker que decidió traducir todo el chismecito a Corea del Sur, generando no solo que Karla Panini es conocida en México, sino que ahora es una de las más conocidas del mundo.

¿Qué dijo Karla Panini sobre Ángela Aguilar?

Fue en redes sociales, donde está Tiktoker, decidió presumir que se había encontrado con Karla Panini y prosiguió a preguntarle algo que aseguró que todo mexicano quería saber, pues en los últimos meses se ha comparado a Ángela Aguilar con Karla Panini como la mujer más odiada de México.

Pues luego de protagonizar diferentes polémicas, la cantante de música regional mexicana ha estado a las redes sociales, pues, protagonizó el famoso meme de “fan de su relación”, demostrado que siempre estuvo tras el corazón de Christian Nodal, si bien es muy diferente a lo ocurrido con Panini, es cierto que a la gente no el gusto nada.

Por lo que este tiktoker le preguntó a Karla Panini sobre que Ángela Aguilar ya la destronó como la mujer más odiada de todo México, o al menos así lo han mencionado las redes sociales, quienes han estado sobre Ángela Aguilar desde los últimos 2 meses, por lo que no se guardó nada.

“Mira, Ángela Aguilar todavía está muy chiquita”, dijo Panini.

Sin embargo, en redes sociales no la dejaron en paz, por lo que, si bien aseguraron que esa una de las mujeres más odiadas, en Corea del Sur y México, ahorita están más enfocados en personajes como Ángela Aguilar y Adrián Marcelo, por lo que no dudarán en seguir molestando más adelante.

