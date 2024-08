¿Arath de la Torre confesó tener problemas financieros? ¡Te contamos aquí!

Por ello, dijo, estaría bien que votaran por él, ya que necesita el dinero, a pesar de que es consciente de que hay personas más jóvenes que a lo mejor lo necesitas más o que por el momento merecen ganar La Casa de los Famosos mucho más que él, así que si lo eliminan, no tiene problema.

“A veces no encajo con los hombres de aquí, especialmente porque son jóvenes, sería injusto, hay gente valiosa aquí y merecen ganar, pero no es que no lo merezca, el dinero no le cae mal a nadie y créanme que lo necesito, pero si no se da, no pasa nada, de todos modos sigo igual”, agregó.