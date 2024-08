Diputado pide matrimonio en París

Nada humilde el Diputado local por el PAN en Tamaulipas, Ángel Covarrubias, se fue hasta París a pedirle matrimonio a su novia, la cual por respeto no mencionaremos su nombre.

Pero a él si lo vamos a exhibir, pues de entrada es un legislador gris, que se la pasó pateando el bote y que su estancia como Diputado por Tampico fue tiempo echado al bote de la basura, pues no movió ni un dedo para trabajar por los tampiqueños.

De entrada es Diputado Plurinominal, llegó sin hacer campaña y sin sudar la camiseta, y en tres años, nunca se preocupó por hacer su chamba, lo único que hizo fue ser un “levanta manos “ y aprobarle todo al sexenio panista y cuando entraron los guindas se volvió un empleado del ex gobernador, por lo que se la pasó haciendo sus “Panchos” y chiflazones.

Gana más de 100 mil pesos mensuales y solo se la pasó “pateando el bote” , llegó muy verde a una curul, lo único que hizo fue calentar la suya, pero no puede presumir ningún logro ni ley.

Inauguró una casa de campaña, en la zona norte de Tampico, que prácticamente mantuvo cerrada, solo la usó de adorno para decir que estaba cercano a la gente, pero ni en su cuadra lo conocen.

De hecho, en una ocasión, se puso a ofrecer cursos gratuitos para hacer piñatas, dedicado a mujeres, pero les pedía que llevaran su papel china, resistol , pues le dolió el codo regalarles el material que iban a ocupar.

Es egresado del Tec. de Monterrey en Mecatrónica, pero se nota que no aprendió ni a reparar un foco, pues en su currículum que aparece en redes sociales, en la parte de experiencia laboral , solo puso que en el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, en tiempos de Cabeza de Vaca, osea antes fue un desempleado, nunca ha figurado en el Seguro Social…!!! Ahora entiendo todo !!!

Y gracias a que Fue Diputado, donde gana lo que nunca volverá a ganar en ningún trabajo, se fue a París de vacaciones de Verano, por que mientras la raza elige el puente de la Laguna del Carpintero para pedir matrimonio, el señor Diputado local, se dio el lujo de hacerlo frente a la Torre Eiffel, este jueves 8 de

agosto.

Fotografía que él publicó en sus redes sociales y la cual replicaré en mis redes, sin la cara de su novia, por que ella no es figura pública, pero él si.

Ahí sale, el Dipu gris, mostrando el anillo de compromiso, por lo que seguramente, muy pronto habrá boda, y está en todo su derecho, y hasta le mandamos nuestras felicitaciones, lo que le criticó es que NUNCA TRABAJÓ como Diputado.

Mientras tanto, este cuate, anda dándose la gran vida y a los tampiqueños, que nos lleve en

tren.

No logró traer recursos para Tampico ni para una “caja de bombones” o de alfileres, ese es el nivel que alcanzó como diputado, solo fue de membrete y de escritorio.

Los partidos políticos deben de dejar de promover gente inexperta, buena para nada, para estar ocupando cargos como una Diputación , les deben de exigir resultados.

A los Diputados, a todos, les debe quedar muy claro que los mantiene el pueblo, que comen de nuestros impuestos, y que mínimo se pongan a trabajar.

Por eso la raza luego quiere hacer carnitas y chicharrón en leña verde a los políticos que no trabajan, que no desquitan su sueldo y que gozan de los privilegios de las mieles del poder.

LA PUBLICACIÓN DE MON: COMIENDO ELOTE ASADO.

El Diputado local porteño, Edmundo Marón, mejor conocido como Mon, ayer reapareció en las redes sociales con una foto comiendo elote asado en la carretera.

Mon está prácticamente terminando su etapa como Diputado local, pero ya tiene garantizada su “chamba” para los próximos tres años como regidor porteño.

Y, digo, reaparece por que durante las pasadas campañas políticas fue un gran ausente en el municipio porteño, aunque estaba asegurado en la planilla, nunca lo vimos caminar con los entonces candidatos ni conformar su respaldo públicamente a los gallos azules.

Se dio tiempo de andar más metido en la campaña de su amigo, el Diputado Carlos Fernández, lo cual , la neta, fue una vacilada, que dejara solos a sus abanderados porteños y que estuviera invirtiendo tiempo en el vecino municipio.

Pues él vive en Tampico, NO en Madero, y va a ser parte del Cabildo porteño, o al menos que vaya a pedir licencia para irse a seguir apoyando a sus amigos del PAN de la urbe petrolera .

La raza cuestiona mucho si Mon apoyó o no a la candidata a la alcaldía, pero esa es una pregunta que sólo él puede responder .

POR MARIO ALBERTO PRIETO