¿Qué pasará ahora con las grabaciones de Shrek 5 tras las acusaciones de Alfonso N?

MÉXICO.- Alfonso N quien da voz a Shrek en las primeras 4 películas ha sido presuntamente acusado de abuso de una de sus estudiantes en una escuela de doblaje, por lo que que ha días del anuncio oficial de que habría una 5ta parte de Shrek en los cines, ahora los fans están preocupados por lo que pueda suceder con el tan importante doblaje,

Y es que no solo fue la gran interpretación de Alfonso N, sino que también el uso de chistes y “mexicanismos” de Eugenio Derbez como Burro y la interpretación del fallecido Gus Rodriguez del guión original de Dreamworks lograron que Shrek fuera una de esas películas que debes ver doblada.

Fue durante la mañana de este 10 de agosto que se anunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvo al actor de doblaje, en la alcaldía Venustiano Carranza, por abuso ante una víctima en el año 2022, por lo que lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Toda esta dura situación para el actor de doblaje podría peligrar su trabajo como actor de doblaje, su libertad y tal vez ni siquiera vuelva como Shrek en la nueva película, pues es bien sabido que cuando un actor de doblaje cae en un escándalo de estas magnitudes, no vuelven a ser contratos por los clientes de este tipo de películas.

Pues no es mentira que Dreamworks podría hasta pedir un redoblaje de las películas pasadas, buscando un nuevo cast de voces para todos los personajes o en el mejor de los casos solo el personaje de Shrek, pues Alfonso N sería el único afectado sobre este tema.

Hasta el momento, ni Dreamworks o el estudio correspondiente del doblaje de sus películas en México ha mostrado su postura sobre la actual situación de Alfonso N, se espera que de ser culpable los demás estudios de doblaje se desvinculen del actor de doblaje debido a la situación.

Not too Far, Far Away… Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/S0XHMCw7cU

— Shrek (@Shrek) July 9, 2024